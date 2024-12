A zsugorinfláció (angolul shrinkflation) a zsugorodás és az infláció szavakból képzett kifejezés, amely egy új inflációs jelenség. A rejtett áremelésnek vagy „legrammozásnak” is nevezett módszerrel a vállalatok nem a termékeik drágításával érnek el nagyobb haszonrátát, hanem a kínált árucikk mennyiségének csökkentésével, mérsékelve így az előállítási vagy beszerzési költséget. A családok védelme, és a folyamat megállítása érdekében a kormány ez év januárjában új intézkedést foganatosított, amit sajnos csak hellyel-közzel vesznek figyelembe a kereskedők.

Zsugorinfláció könnyít a pénztárcánkon a boltokban

A kormány intézkedéseket hozott a zsugorinfláció ellen

A kormány által elfogadott új intézkedés a fogyasztók körültekintőbb és tudatosabb vásárlási döntését segíti elő azzal, hogy 2024. március 1-től jogszabályban kötelezik az 1 milliárd forint feletti árbevételű élelmiszerkereskedőket arra, hogy a termék mellett elhelyezett, figyelemfelhívó tájékoztatással hívják fel a vásárlók figyelmét, hogy az általuk árusított, előrecsomagolt termékek kiszerelése a korábban megszokottakhoz képest kisebb lett. Fontos szabály az is, hogy a kiszerelés, így különösen a tömeg vagy térfogat csökkenésének viszonyítási alapja az adott termék gyártója által 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazott kiszerelés. A kereskedők tájékoztatási kötelezettsége 2 hónapig áll fenn, főszabály szerint az új, csökkentett méretű termék kereskedő általi forgalmazásától kezdődően. A szabályok elmulasztása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság fog eljárni.

A zsugorinflációt a vásárlók tizede érzékeli, a változással leginkább csak otthon szembesülnek, azonban ezt követően ötödük nem változtat vásárlási szokásain. A zsugorinfláció tudatosság és körültekintés fokozásával, majd más termékekre váltással védhető ki.

– Mostanában sokszor nem igazán tudom, hogy mi mennyi is valójában. A kedvenc tíz dekás csokiból például mára nyolc dekás lett, a zsemlék és a péksütemények is fokozatosan mennek össze, ám az áruk a régi maradt. Tudatos és körültekintő vásárlónak tartom magam, ám mindenre nem tudok odafigyelni, ami időnként meg is látszik pénztárcámon – osztotta meg a Baon.hu-val tapasztalatait a lajosmizsei Juhász Csilla.