Az új magyar elektromos busz magyar-cseh együttműködés gyümölcse. Az elektromos midibusz fejlesztése magyar-cseh koprodukcióban valósult meg. A projektben a bajai GANZ Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft. (GTKB) felelt a jármű elektromos hajtásának és vezérlőrendszerének kifejlesztéséért, míg a cseh SOR az innovatív kocsiszekrény megtervezését végezte. A legmagasabb hozzáadott értéket képviselő rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési munkák Magyarországon zajlottak.

Típusengedélyt szerzett az új magyar elektromos busz

Fotó: Márton Anna

Pencz Rudolf, a GTKB Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: A GANZ-SOR EBN8 midibusz egy fontos piaci űrt tölt be, hiszen látjuk, hogy évről évre növekszik az igény a közepes méretű elektromos buszokra. A típusengedély megszerzésével és a rendszám kiadásával készen állunk a sorozatgyártásra.

Európai uniós támogatással készült

A fejlesztés az Európai Unió társfinanszírozásával, a GINOP_PLUSZ program keretében valósult meg. A projekt célja a GTKB buszgyártási képességének megteremtése és egy innovatív vezérlőrendszer kidolgozása volt. A szerződött támogatás közel 272 millió forint, amelyből majdnem 240 millió forintot az EU biztosított. Hosszas hatósági és műszaki vizsgálatok után a midibusz megkapta a típusengedélyt, amely lehetővé teszi, hogy akár 250 darabos szériában is gyártsák. Ez a mérföldkő kulcsfontosságú, mivel ilyen engedély nélkül nem helyezhetők forgalomba új járművek az Európai Unió területén.

Innováció és fenntarthatóság

Az elektromos midibusz a jövő közösségi közlekedésének fontos eleme lehet. A 35 utas szállítására alkalmas jármű 16 ülőhellyel, valamint 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, ami a városi és városközi közlekedés számára is ideálissá teszi.

Speciális töltőberendezések, gyorstöltők

A GANZ a járműhöz speciális töltőberendezéseket is kifejlesztett: egy OppCharge pantográfos gyorstöltőt, valamint egy két töltőfejes, kábelcsatlakozós, 120 kW teljesítményű töltőt. Az elektromos busz különlegessége, hogy akkumulátora nemcsak energiát tárol, hanem vissza is tud adni, így energetikai szerepet is betölthet a megújuló energiafelhasználásban.