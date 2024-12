Bibokné Katona Judit tagintézmény igazgató hírportálunknak elmondta: a Katolikus Pedagógiai Intézet felkérése, hogy a Bocskai utcai óvoda szakmai napot tartson óvodapedagógusok részére, egy magas szintű elismerés, amely az óvoda kiváló pedagógiai munkáját és közösségi elkötelezettségét tükrözi. Az esemény nemcsak az óvodapedagógusok szakmai fejlődését segíti, hanem hozzájárul az óvodai nevelés minőségének emeléséhez is.

A Katolikus Pedagógiai Intézet felkérésére tartott szakmai napot a Bocskai utcai óvoda

Forrás: Beküldött fotó

A szakmai nap izgalmas foglalkozásokkal telt

– Örömmel mutattunk mesélési technikákat, az ország több pontjából érkező pedagógus számára, szakmai eszmecserét folytattunk és bábkészítéssel zártuk a napot – mondta a tagintézmény-vezető.

Nagy Judit Zsuzsanna óvodapedagógus célja az volt, hogy egy olyan eszközt vonjon be a mesélésbe, amely kellően látványos, és több alkalommal is felhasználható.

– Fontos szempont volt az is, hogy táplálja a gyerekek mesehallgatás iránti vágyát és különösen a tanköteles korú gyermekeknél, az olvasás tanulás iránti igényt is felkeltse. Végül egy nagy mesekönyv mellett döntöttem, amelynek alapjait és a benne szereplő bábokat is a gyerekek készítették el. Az újbóli felhasználás lehetőségét tépőzárakkal oldottam meg. A kiválasztott mese, A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack volt. A tervem az, hogy a könyv segítségével a gyermekek szerepét egyre jobban növelem majd, hogy végül minimális felnőtt segítséggel, tudjanak elmeséni egy kedvelt mesét és ezzel egyéni képességeik tovább fejlődjenek – mondta Nagy Judit Zsuzsanna a szakmai napi foglalkozásválasztásról.

A szakmai nap iránti felkérést magas szintű elismerésként élték meg az óvodapedagógusok

Forrás: Beküldött fotó

– A Maci csoportban a kolbászé volt a főszerep. András napi néphagyományokhoz kapcsolódva a gyerekekkel malacot hizlaltunk, kolbászt töltöttünk, hentes boltban bevásárolva sertésből készült finomságokat kóstoltunk. A citera hívószavára meseszőnyeg köré gyűlve A három kívánság című magyar népmesét hallgatták meg a gyerekek. A kívánságainkat megfogalmazva hangolódtunk az előttünk álló adventi időszakra. A népmesék, s mesék szeretetére nevelést, valamint a mesehallgatási és a későbbi meseolvasási szokások kialakítását nem lehet elég korán kezdeni. Mindezt pedig megalapozhatjuk az óvodában – mondta foglalkozásáról Leforné Kele Anikó óvodapedagógus.