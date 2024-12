A retró fotók kedveltek a Bács-Kiskun vármegyében élő olvasóink körében is, örömmel osztják meg ezeket másokkal. Ezek közül az egyik egy izsáki rockbanda fellépését örökítette meg, akik a '70-es években sokaknak szereztek örömteli pillanatot, talán olvasóink közül is van, aki emlékszik rájuk. Az ágasegyházi és a páhi lakosoknak is kedveznek a régi fotók, hiszen a településük életéből idéznek meg régi emlékeket a felvételek. Vannak családi képek és a katonai életet megörökítők is.

A rockbanda is visszaemlékszik retró fotóján

Fotó: Olvasói fotó

Fél tucat retró fotó a múltból

Fiatalság, vidámság

Kecskemétről Facol Lajos fiatalkori emlékét idézi fel több évtized távlatában. Jugoszláviában nőtt fel. Ezen a képen barátaival – Hevér Jánossal és Orbán Ferenccel látható, ő maga bal szélén látható. A három srác nagyon jó kedvű volt, és örömükben egy trágyadombon ugráltak. Olvasónk ma is szívesen emlékszik vissza azokra a régi szép időkre.

Köszöntés

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike régi fotója 1995 körül készült. Módra mamát köszöntötték fel. Olvasónk balról áll. Középen látható Módra mama unokája, mellette felesége, Ica és lánya, Ildi. Olvasónk szép emlékeket őriz a családról. Sajnos ma már Módra mama és unokája se él, de szeretettel gondol rájuk.

Izsáki együttes

Kecskemétről Farkas P. József fiatalkori zenekarának történetére emlékezik vissza ezzel az 1970-es évekbeli fotóval. Izsákon volt egy saját zenekaruk, a „Két pár gumicsizma Number 45”, melyben ő dobolt, a bátyja, Farkas Pál énekelt. Rockzenét játszottak elsősorban, nagyon sok fellépésük volt a környékben, többek között Fülöpszálláson, Szabadszálláson, Kunpeszéren.