A pályaorientációs nap célja az élményszerzés, de nem mindegy, miként. Sok iskola cégeket hív meg előadásokat és bemutatókat tartani, vagy éppen az osztályok gyárlátogatásokra mennek. Kulcsár Marianna egy újfajta megközelítést talált ki a szakmák megismerésére. Erről mesélt hírportálunknak, visszatekintve az idei tanév eddigi pályaorientációs programjaira.

Az idei pályaorientációs nap sorozat legnagyobb élményét eddig a hajtányozással egybekötött bugaci kitekintés adta a gyerekeknek

Fotó: Beküldött fotó

Az irodalom is helyet kapott benne

Jelenleg a 6. osztályos diákok osztályfőnöke Kulcsár Marianna magyar nyelv és irodalom tanár, drámatanár. Szívügye az irodalom, így a pályaorientációba ezt is belefűzte. Erre az Univer Erős Pista Feszt adott számára kiváló lehetőséget. A fesztivál kapcsán a diákok számára rajz- és esszépályázatot hirdettek. A tanárnő tanítványai közül négyen írtak történetet, négyen pedig illusztrációt alkottak. A cél az volt, hogy a gyerekek megjelenítsék rajzokon és írásokban az Univer helyi értékeit, ismert hungarikumait, miközben a nyílt napon a gyárban folyó munkára is ráláttak a termelés bemutatása során. Ráadásul a pályázatba való bekapcsolódás, a nyílt napi látogatás erősítette a diákok nemzeti identitását.

Kirándulás színezte a pályaorientációt

Kulcsár Marianna egy másik nem mindennapi módon is próbálta újabb szakmákkal megismertetni a diákokat. Közösen buszoztak ki Bugacra, az Aranymonostor Látogatóközpontba. Itt helyet kapott a történelem is VR-szemüvegen keresztül. Ismerkedtek a múzeumi szakmákkal. Ami ennél is nagyobb élményt adott, hogy közelebbről kaptak képet a régészeti szakmáról is. Dr. Rosta Szabolcs, a Katona József Múzeum igazgatója, régész és csapata tárta a gyerekek elé a régészeti szakma érdekességeit. A tanulók érdeklődve hallgatták, majd nagy örömmel kapcsolódtak be egy régészeti feltárói munkába is a valós terepen.

Diákszemmel az élményekről

Radics Liliána és Kovács Aliz diáklányok boldogan meséltek élményeikről. Nagyon érdekesnek találták az Aranymonostor történetét, de a legnagyobb élmény a leletek keresése volt számukra. Örömmel osztották meg, mi mindenre leltek, köztük középkori késre, emberi csigolyacsontokra, kerámiaedény darabokra. A látogatás során egy kis kóstolót kaptak a diákok az ötvös szakmából is.