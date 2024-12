Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Érsekcsanádon, a Deák Ferenc utcában. A bajai hivatásos tűzoltók három gázpalackot hoztak ki az épületből, valamint áramtalanították a lakóházat.

Bravúros életmentés Bács-Kiskunban. Eltűnt egy 81 éves kadafalvi férfi, akit két nap keresés után, szombat reggel talált meg a kecskeméti Hírös Rescue Team csapata.

A Téli Csodaország és Kecskeméti Advent kezdetét vette. A téli fesztivál első napján a főtéri programok közül kiemelkedett a Garagulya Gólyalábas Kompánia vásári komédiája.

Tizenhat szemetes ingatlan kapcsán 1,7 millió forint bírságot szabott ki a halasi önkormányzat. A nem fizető illegális hulladéklerakókkal szemben inkasszókkal és számlaletiltásokkal él a hivatal. A tartozás összegét adók módjára hajtják be, szükség esetén kényszertakarítást is elrendelnek és akár elárverezhetik is az ingatlant.

A Tisza Párt belépett a drogpártok lobbihálózatába – jelentette ki a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában.

Óriási felfedezést tettek a NASA tudósai: amerikai katonai bázis maradványaira bukkantak 30 méter mélyen a grönlandi jégfelszín alatt.

Napi infó

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, az M44-es autóút építéséhez kapcsolódóan lezárták a 74-es kilométernél a Kecskemét-észak csomópont lehajtóágát a főváros felé vezető oldalon.

Az 5-ös főúton, Kecskemét északi határában aszfaltoznak.

Az 54-es főúton, Bócsánál az útmenti fákat gallyazzák.

Az 55-ös főúton, Csávoly és Baja között árok- és padkarendezési munkálatokat végeznek.

Időjárás

Reggelre ködfoltok képződhetnek, amelyek a délelőtt folyamán fokozatosan feloszlanak, és többórás napsütés várható.

Programok Bács-Kiskunban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Duna vízállása Bajánál 162 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 5,8 Celsius-fok, Tassnál 184 centiméter.

A Tisza vízállása Tiszaugnál -185 centiméter.

Ügyeletes patikák Bács-Kiskunban

Hargita Gyógyszertár (Kiskőrös, Luther Márton tér 5/A.), Prima Patika (Kiskunhalas, Eötvös utca 3.), Szent Benedek EuroPatika (Kecskemét, Kápolna utca 15.).

A teljes Bács-Kiskun vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.