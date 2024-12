A kecskeméti első hivatalos utcanevek 1850-ben születtek, majd folyamatosan változtak, például politikai nyomásra, lakossági kérésre. A múltidéző séta cikkünk forrása most is Erdélyi Erzsébet A politikum térhódítása a kecskeméti utcanevekben című írása volt, mely a Levéltár honlapján is olvasható. A régi képeslapok Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékából származnak.

A múltidéző séta kitér a Kaszap utcára is

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Hunyadivárostól a Szeleifaluig

1962-ben sok új utcanév született. Az új nevek meglehetősen vegyes fogalomkörből származtak. Íme ebből néhány. A Hunyadivárosi új lakótelepen 21 új utcát nyitottak, ezek között volt: Béke fasor, Ifjúság útja, Mátyás király krt., Liszt Ferenc utca, Balassi Bálint utca, Szilágyi Erzsébet utca és Április 4. tér. A III. kerületben kialakult új utcák neve: Bakony, Tihany, Balaton, Sió, Berkes Ferenc. A Méhes telepen és a Műkert mellett kialakult új utcák neve: Székely Bertalan, Benczúr Gyula és Szinyei Merse Pál utca. Alsószéktóban, Kiskecskeméten: Rába, Hernád és Duna utca. Szeleifalusi új osztásnál 6 új utcát alakítottak ki, ebből néhány: Délibáb, Esze Tamás és Róna utca. 1964-ben a Hunyadivárosban 18 új utcanév született, mint például Korányi Frigyes, Vajdahunyad, Dugovics Titusz. Emellett a többi városrészen az alábbi névtelen utcák kaptak nevet: Drégely, Petúr bán, Zengő, Csalogány, Csongor, Cserhalom, Szép Ilonka, Hunor, Barackos, Szemere Bertalan, Kemény Zsigmond, Jelky András é Türr István utca.

Átkeresztelések is történtek

A Lenin tér nevét Béke térre változtatták, a Rávágy tér beépített része kapta Leninről, a beépítetlen pedig Schönherz Zoltánról a nevét. A Lenin körút Árpád körút lett, a Külső körútnak a Halasi út és Korhánközi út közötti része Pannónia út, a Szegedi út és a Matkói út közötti pedig Róbert Károly körút nevet kapta.

A Rávágy tér beépített része a hatvanas években kapta nevét Leninről, a beépítetlen pedig Schönherz Zoltánról

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

600 éves évforduló ihletére

1967-ben Kecskemét 600 éves évfordulójára készülődve a városvezetés részéről felmerült az igény a védett utcanevek kijelölésére. Elsősorban azokról a személyekről elnevezett utcák és terek elnevezését szerették volna védetté tenni, akik részben életükkel, alkotásaikkal a város fejlődését gyorsították, műveikkel jó hírét terjesztették, vagy születésüknél, illetve ténykedésüknél fogva szoros kapcsolatban álltak. Másodsorban azokat a várostörténeti érdekességű vagy sajátos hangulatú utcák, melyek a város történetéhez szorosan hozzátartoznak.