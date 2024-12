Mikulásváró ünnepséget tartottak szombat este Soltvadkerten. Helyi vállalkozások és az önkormányzat támogatásával rendeztek társasági eseményt a soltvadkerti piactéren szombaton késő délután. Amíg a nagyszakállú osztogatta a csomagokat, addig érkeztek a feldíszített traktorok a piacra. Mintegy nyolcvan erőgép karácsonyi égő füzérekkel kivilágítva jött szerte a megyéből a városba, a harmadik alkalommal megrendezett Mikulásváró ünnepre.

Mikulásváró ünnepet rendeztek Soltvadkerten, feldíszített traktorok is érkeztek

Fotó: Barta Zsolt

Papp Imre Akasztóról érkezett, és a család három erőgépet hozott a szomszédos faluból. Mint mondta, a barátaival van itt, a buli kedvéért találkoztak. Otthon a család szántóit műveli a nagygépekkel.

Windecker Máté soltvadkerti, nem messze barátja, Papp Imre gépei mellett parkolta le a családi traktorokat. A családja szőlőt művel, Biankát, Alettát és Eger 2-t termesztenek. Ő annyit mondott, hogy rengeteg ismerőssel, nagyon sok fiatallal találkoznak ilyenkor, és ami fontos: egy ilyen esemény a vadkertieket és a környékbeli ismerősöket és a barátokat összehozza.

A környékből pedig nem kevesen jönnek. Az egyik cég, a Kiskun-Agro Kft. cégvezetője, Tóth János is a szervezők közé tartozik. Kérdésünkre jó néhány helyet felsorolt, ahonnan jelezték, hogy foglaljanak helyeket a gépeknek. Így volt, aki Bordányból, mások Fülöpszállásról, Bócsáról, Kecelről, Kiskőrösről, Páhiból, Harkakötönyből is hozták a járműveiket. Meghívni nem kellett őket, mert akik tavaly is voltak, csak annyit kérdeztek, hogy mikor jöjjenek? Volt, aki rátelefonált, hogy jönne, de olyan koszos a gépe, hogy két nap, mire lesúrolja.