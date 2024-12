Kiskunmajsa folyamatosan fejlődik. Az elmúlt években átgondolt, egymásra épülő és fontos fejlesztések valósultak meg a városban, és sok minden megújult – hangoztatta Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke a legújabb fejlesztés hétfői átadóünnepségén.

Megújult a kiskunmajsai vasútállomás előtti tér

Fotó: Pozsgai Ákos

Nagyon ráfért a felújítás a területre, ahol balkáni állapotok uralkodtak korábban, méltatlan volt a környezet a városhoz. Ezen sikerült most változtatni, szebbé, élhetőbbé változott a vasútállomás környéke, és nem utolsósorban biztonságosabbá a gyalogosok, kerékpárosok és a járművezetők számára egyaránt.

2021-ben adta be pályázatát a majsai önkormányzat. A projekt keretében megújult a kiskunmajsai vasútállomás környezte, ezzel együtt fejlesztették a helyi és a térségi tömegközlekedést is. Két legyet üthettek egy csapásra, hiszen a vasúti és a buszközlekedést is érinti a fejlesztés, és a zöldfelület is megújult. A vasútállomás környezetének rehabilitációja című projekt keretében teljesen megújult a terület, a beruházás eredményeként modern, európai színvonalú lett.