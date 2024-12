Latorcai Csaba, aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke is, a kiskunhalasi lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón hangoztatta, hogy Magyarország nem akar elköteleződni gazdaságilag se Nyugatra, se Keletre, hanem olyan semleges gazdaságpolitikát akar folytatni, ami együttműködésre törekszik, mindkét irányba. Magyarország mindig is hidat képezett a kelet és a nyugat között, számunkra gazdasági értelemben is álláspontunk szerint ez a siker záloga, a semleges, hidat képező gazdaságpolitika. Ugyanakkor fontos, hogy ez a sajátos magyar út, a magyar emberek által is visszaigazolt, támogatott legyen – fűzte hozzá.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára

Fotó: Pozsgai Ákos

Latorcai Csaba szerint Brüsszel büntetni akarja hazánkat

– Az elmúlt években gyökeresen megváltozott a világ, a Covid, majd az orosz-ukrán háború és az arra adott brüsszeli gazdaságpolitikai válaszok azt mutatják, hogy Európa vezetői zsákutcába vezették Európát, és ebből a zsákutcából ki kell jönni – összegzett az államtitkár, aki szerint a brüsszeli régi-új elit, folytatni akarja a háborúskodást, a magyar kormány, mint eddig, a későbbiekben is nemet kíván mondani az orosz-ukrán háború támogatására, a fegyverszállításokra. A politikus szerint Brüsszel büntetni akarja azokat az országokat, amelyek nem a háborúpáti álláspontot képviselik, és már látszódik, hogy milyen irányba próbálja a békepárti magyar kormányt is fenyegetni.

– Közös erővel ki kell állnunk a tervezett területalapú támogatás megszüntetése ellen, amely körvonalazódik a békepárti Magyarország ellen. A cél, hogy úgy büntessék az adott békepárti országot, hogy a mezőgazdasága számára elnehezítsék a rentábilis gazdálkodás lehetőségét, amire nemet kell mondani – hangoztatta a politikus, aki szerint nemet kell mondani továbbra is a migrációra és arra az LMBTQ propagandára, amelyet sajátosan képvisel a brüsszeli baloldali elit.

A leghatékonyabb támogatást szeretnék kidolgozni

Várják a magyar emberek visszajelzését azt illetően is, hogyan tudják a gazdaság gerincét jelentő kis-és közepes vállalkozásokat a leghatékonyabban támogatni. Magyarország kormánya meghirdette a semleges gazdaságpolitika jegyében a huszonegy pontos gazdaságpolitikai akciótervet és benne a Demján Sándor programot.