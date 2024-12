A kecskeméti Sheraton kétszeres sikere egyrészt a hotelhez, másrészt az igazgatónő személyéhez kapcsolódik. Mindkettő fémjelzi a kimagasló minőséget, szakmai elhivatottságot és alázatot, valamint a fenntarthatóságra való törekvést.

A kecskeméti Sheraton Hotel kétszeres sikert tudhat magáénak

Forrás: Rádió 1 Gong

Nemcsak hoteligazgató, a szövetség alelnöke is

Kecskeméten a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpont igazgatója, Juszkó Anita már gyermekként érezte elhivatottságát a szállodaipar iránt. Tudatosan készült a pályára, hivatását maximális elhivatottsággal és alázattal végez. A szakma is folyamatosan értékeli munkáját, újabb két évre megválasztották a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége alelnöki posztjára.

Az újabb kétéves megbízatást 100 százalékos támogatottság mellett nyerte el Juszkó Anita, aki már az előző két évben is betöltötte ezt a rangos tisztséget. Előtte négy évben már aktívan részt vett a szövetség munkájában, először régióvezető helyettesként, majd a dél-alföldi régió vezetőjeként.

Munkáját új vezető mellett végzi a szövetségben

Juszkó Anita elmondta: a szövetségben a két alelnök személye nem változott, de új elnöke lett Somjai Zoltán személyében, aki rendkívül nagy tapasztalatú szakember, jól ismerik egymást. Vannak tervek, célok a következő időszakra, de ezek folyamatosak. Elsősorban az szövetség tagjainak tájékoztatása, illetve érdekképviselete a különböző szabályozások mentén. Például az utóbbi időben változott a szervizdíj szabályozás, a szépkártya felhasználhatósági köre, vagy jövőre egy sokkal szigorúbb közfürdő törvény lép életbe, és a kibertörvény is számos vendéglátóhelyet, szállodát érint.

Oscar-díjnak is megfelel az elismerés

Egy másik nagy megtiszteltetés is érte Juszkó Anitát. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Marencich Ottó emlékplakettjét vehette át.

– Ha egy kicsit viccesen szeretnék fogalmazni, akkor ez a szállodaszakma Oscar-díja. Hihetetlenül boldog voltam, és meghatódtam az elismerés kapcsán. Ez egyfajta mérföldkő is az életemben. A szakma elkötelezettje, szerelmese vagyok. Úgy gondolom, amikor azt az erőfeszítést, azt a szakmai munkát, amit végez valaki, elismerik, annál nincs is jobb érzés. A szállodások között két évente ítéli oda a szövetség a díjat, és ezzel most én egy olyan rangsorba kerültem, mely számomra nagyon-nagyon megtisztelő, és természetesen egyben felelősség is – árulta el Juszkó Anita a díj kapcsán.