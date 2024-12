A húzás több okból kifolyólag is jó:

izgalmas

elég egy ajándékot venni, így ez költséghatékonyabb

mivel csak egy ajándékra kell koncentrálni, így jobban sikerülhet az ajándék kiválasztása

még jobban meg kell ismerni a húzottat

személyes ajándékkal ki lehet fejezni a szeretetet

Sok karácsonyi ajándék a Black Friday-nek köszönhető

Sokan a Black Friday ideje alatt elkezdik a karácsonyi nagybevásárlást, hogy olcsóbban szerezzék be a termékeket.

– Hárman vagyunk testvérek, és idén édesanyánknak airfryert vettünk ajándékba. Már meg is vásároltuk, hiszen a Black Friday miatt húsz százalék kedvezményt kaptunk rá – mondta nekünk Lili. Erre barátja, Csenge hozzátette, náluk is jellemző, hogy a testvérek összefognak, és a szülőknek, nagyszülőknek közös ajándékot vesznek, és ez általában nagyobb értéket is képvisel.

– Mamánknak tavalyelőtt hűtőt, az előző évben televíziót vettünk, míg idén étkezőasztalt fogunk vásárolni, amit szenteste közösen szerelünk majd össze – mondta Csenge.

Találkoztunk olyan válasszal is, hogy van, aki nem vásárol karácsonyi ajándékot.

– Szűk családi körben szoktunk ünnepelni, és édesanyám tavaly megkért minket, hogy ne vegyünk semmit, ne költsünk erre pénzt. Testvéremmel ezt tartottuk is. Anya persze vett nekünk ajándékot, mondván: „Az anyátok vagyok, még jó, hogy kaptok tőlem valamit”. Idén édesanyánk újra megkért erre minket, és megígérte, hogy most ő is csak halászlével fog minket megajándékozni. Hogy betartja-e, azt majd meglátjuk – mesélte Roland.

Legyen mosoly minden kecskeméti gyermek arcán karácsonykor

A karácsonyi nagybevásárlások idején rendre találkozhatunk adománygyűjtő akciókkal. A szeretet ünnepe Kecskeméten az összefogás ünnepe is, hiszen ezek az akciók jól szoktak sikerülni. Legutóbb a Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete indított adománygyűjtő akciót a Malom Központban. Az Egyedülálló Szülők Klubja Kecskemét december 7-én tartja karácsonyi adományátadó ünnepségét a Szentcsalád Plébánián, illetve számos intézmény indít ilyenkor cipősdoboz akciót. Ezzel kapcsolatban Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere fogalmazta meg a fő célt: „Fogjunk össze a rászorulókért, legyen mosoly minden kecskeméti gyermek arcán karácsonykor.”