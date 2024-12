A jótékonysági Nagyisütivásár akcióval a szövetség 38 tagszervezete az EGYMI gyógypedagógiai nevelő-oktató munkáját, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését kívánja segíteni.

Jótékonysági Nagyisütivásár a Hírös Agórában

A lelkes nagyik a látogatóknak most is minőségi, tetszetős finomságokat kínálnak, de a sütivásár kellemes időtöltésre is lehetőséget kínál: jó alkalom az ismerősökkel, régen látott barátokkal történő váratlan találkozásra, az ismeretlenekkel való beszélgetésre, a művészpiacon történő barangolásra.

A nyugdíjasszövetség süteménykészítő nagyijai szeretettel várnak mindenkit, aki vágyik szívvel készült finomságokra.