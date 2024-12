A gazdasági semlegesség a fejlődés biztosítéka

Az elhamarkodott döntések és a szankciók miatt szenved az európai autóipar, amit kereskedelmi háborúval is tetézni akarnak. Hollik István hangsúlyozta, hogy a kormány gazdaságpolitikája ettől eltérő: a gazdasági semlegesség kiküszöböli a versenyképességet hátrányosan befolyásoló tényezőket azzal, hogy saját utunkat járjuk. Ezzel Magyarország találkozási pont lesz Kelet és Nyugat között. Szimbolikus példaként említette Debrecent, ahol a BMW és a kínai CATL akkumulátorgyártó is üzemet épít, és kooperálnak egymással.

Két lépcsőben megduplázza a kormány a családi adókedvezményt

Fotó: Horváth Péter

3-5 százalékos növekedés a gazdasági semlegességgel

Hollik István szerint a gazdasági semlegesség 3-5 százalékos gazdasági növekedést eredményezhet, ami olyan ütemű bővülés, mint a Covid előtt volt. Ennek köszönhetően tovább nőhetnek a bérek, tudják támogatni a kis- és középvállalkozásokat a Demján Sándor Programon keresztül országosan, így Nagykőrösön is. A program keretében kedvező hitelhez juthatnak a cégek, melyek stabil működését segítik így, illetve az exportpiacok bővítését is elősegítik. Ehhez elengedhetetlen a digitalizáció, sőt a mesterséges intelligencia használata is a cégek életében.

Duplázódik a családi adókedvezmény

Hollik István elmondta, hogy két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt, ami plusz 100 ezer forintot jelent egy 3 gyerekes családnál. Eltökélt a kormány a 13. havi nyugdíj megtartása mellett is, és a 3-5 százalékos gazdasági növekedéssel nyugdíjprémiumot is ígérnek.

Otthonfelújítási és albérleti támogatás

A gazdaságpolitika része, hogy az albérletpiacon és az otthonfelújításban is segítséget nyújt a kormány. 3 millió forint vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás válik elérhetővé a családoknak, és havi 150 ezer forintig albérleti támogatás a munkáltatótól a munkavállalónak. Hollik István kijelentette, hogy mindezek feltétele a szuverén gazdaságpolitika és fontos a háború befejezése Donald Trump segítségével.

Kockázata a brüsszeli politika, és az az új ellenzék, melynek képviselői Hollik István szerint hitet tettek a bukott brüsszeli politikusok mellett, akik szerint a rezsicsökkentést is el kell törölni.