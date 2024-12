Orvosok, gyógyult betegek, ápolók, önkéntesek, támogatók vettek részt az alapítvány gálaestjén

Fotó: Barta Zsolt

Az évek során Kiskőrösön is elkészült egy rehabilitációs központ, ahová hétfőtől péntekig családok jönnek pihenni. Ez a család összetartását segíti elő, mivel nemcsak a gyerekeket, de a szülőket is megviseli a betegség gyógyításának a folyamata. Itt együtt vannak, több programot, vízi terápiát és kézműves-foglalkozást is szerveznek a számukra. Ezenkívül nyaranta két turnusban rendeznek táborokat. A Bajnokok versenyére több hazai gyermekonkológiáról is érkeznek a résztvevők. Így jönnek például Szegedről, Budapestről, Debrecenből, Pécsről is.

Műszerek beszerzésében is segítenek

Az alapítvány tevékenységében fontos a műszerek beszerzése is. Szegedre, Budapestre, Pécsre is vásároltak a klinikák igényei alapján orvosi eszközöket. Áprilisban adtak át például Szegeden egy betegfigyelő monitor rendszert, melynek segítségével a nővérszobából látja a nővér a betegek állapotát. Most pedig infúziós pumpákat kértek Szegedről. Szerencsére a negyedévszázad során kialakult az alapítvány körül egy olyan támogatói csoport, akik segítenek a beszerzésekben.

Kérdésünkre Takácsné Stalter Judit elmondta, hogy az orvosok elmondása szerint ma már a leukémiás gyerekek többségét nagyon jó eséllyel gyógyítják.

– Jelenleg közel 800 gyerek gyógyulását támogatjuk különböző formában – mondta végül Takácsné Stalter Judit alapítványi elnök.