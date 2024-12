A Bányai Júlia Gimnázium 12. évfolyamos csapata június végén megnyerte a magyarországi Nemzeti Döntőt, így kvalifikálta magát a világversenyre. A bányais robotika csapat tagjai: Forgó Olivér, Kakuszi Bence, Kovács-Bánhalmi Hédi Zita. A 12. évfolyamos diákokat felkészítette Kiss Róbert.

A bányais robotika csapat tagjai: Kovács-Bánhalmi Hédi Zita, Kakuszi Bence és Forgó Olivér, valamint Kiss Róbert tanár

Fotó: Beküldött fotó

Hat kontinens diákjaival versenyzett a bányais robotika csapat

Hat kontinens 85 országának részvételével rendezték meg a törökországi Izmirben a világ legnagyobb kutatási és robotika verseny, a World Robot Olympiad világbajnoki döntőjét. A világverseny részleteiről Kiss Róbert tanár, coach számolt be hírportálunknak. A döntőn több mint 1200 csapat, 3500 versenyző diák vett részt. A versenyen a nemzetközi diákolimpiák értékelési rendszere szerint az elért helyezések alapján kapnak érmet a csapatok. A Bányais csapat a 43. helyet szerezte meg, ami bronzérmet jelentett.

Tudományos számításokra alapoztak

A résztvevő csapatok négy kategóriában és három életkori korosztályban mérték össze tudásukat. A Bányai Júlia Gimnázium csapata a Future Innovators kategória Senior korosztályában (16-20 közötti fiatalok) képviselte Magyarországot. Ebben a kategóriában egy kutatási projektet kellett létrehozni és bemutatni a zsűrinek egy 2x2x2 méteres standon. A működő modellt tartalmazó kutatási projekt a senior kategóriában már tudományos számításokra alapozottan, akár egy startup kiindulópontjaként kell, hogy funkcionáljon. A szakmai zsűri felkészüléséhez egy 1,5 perces videót és egy 20 oldalas tanulmányt kellett előzetesen beadni, természetesen angol nyelven. A négy, egymástól független zsűri külön-külön értékelte a projektbemutatót és szakmai kérdésekkel győződött meg a csapat felkészültségéről. Az általános kommunikációs nyelv az angol volt.

A bányais robotika csapat újabb világsikert ért el

Fotó: Beküldött fotó

Intelligens szelektívhulladék szállítás robotokkal

A csapat projektje az intelligens szelektívhulladék szállítás egy lehetséges, robotokra specifikált hálózatalapú módját mutatta be. A háromnapos versenyen a csapat mindent megtett, hogy meggyőzze a zsűrit és a versenyre kilátogató érdeklődőknek is szívesen mutatták be munkájukat. Minden nap reggel 8 órakor kezdődött a verseny és a 18 körüli vacsorával ért véget. A rövid ebédszünetet leszámítva ez napi 10 órás folyamatos koncentrációt igényelt a csapatoktól.