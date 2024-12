Az adventi jótékonysági eseményt december közepén tartják, és az adventi időszak különleges szellemiségét ünnepli. Lovászi Regina, bajai fodrász úgy érzi, a szépségápolás nem csupán külsőségről szól, hanem önbizalomról és méltóságról is, amit különösen fontosnak tart azok számára, akiknek nem mindig adatik meg ez az élmény.

Lovászi Regina bajai fodrász, a dr. Hair Hajgyógyász Stúdió tulajdonosa

Fotó: Beküldött fotó

A bajai fodrász kezdeményezéséhez mások is csatlakoztak

– Egy szép frizura, egy kis törődés hatalmas erőt adhat – mondta a fodrász, aki reméli, hogy kezdeményezésével mosolyt csalhat az emberek arcára. A jótékonysági esemény szervezése során Reginához csatlakozott több lelkes szakember is: Valkai Barnabás, egy másik tehetséges fodrász, valamint Ági Adél sminkes, aki szintén teljes szívvel vetette bele magát az ötlet megvalósításába. Wili Mónika fotós is a csapat része lett, aki megörökíti majd az átalakulásokat, hogy ezek az emberek ne csak emlékekben, hanem képekben is megőrizhessék a különleges napot.

További támogatók is bekapcsolódhatnak

A szervezők még további támogatók jelentkezését várják, akik szendvicsekkel, italokkal vagy bármilyen más formában segítenék az eseményt. A cél az, hogy a résztvevők ne csak szépüljenek, hanem valóban ünnepi hangulatban tölthessenek el egy kis időt az adventi időszakban. – Baja mindig is az összefogás városa volt, és bízom benne, hogy ez a kezdeményezés újabb példája lesz annak, hogy együtt csodákra vagyunk képesek – fogalmazott Regina, aki bízik abban, hogy ez az adventi esemény hagyományteremtővé válhat.

Ha valaki szeretne részt venni támogatóként, vagy további információt szeretne az eseményről, a szervezők szívesen várják a jelentkezéseket. Ez az adventi időszak nemcsak a szépségről, hanem a lélek megerősítéséről is szól – és mindez azoknak köszönhető, akik hisznek az önzetlen segítség erejében.