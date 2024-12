Tisztújító közgyűlés 10 perce

Kiderült, ki lesz a polgárőrszövetség új elnöke – galériával

Egyenletesen emelkedett a polgárőr-egyesületek és a polgárőrök száma, valamint a technikai ellátottság szintje Bács-Kiskunban az utóbbi öt évben. Jelentős növekedést mutat a szolgálatban töltött órák száma összesen és egyénenként is ugyanebben az időszakban – hangzott el a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség (BKVMPSZ) szombati tisztújító közgyűlésén, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságon tartottak. Mivel a vármegyei szervezetet 10 éve vezeti dr. Fekecs Dénes, ezért a vezetőség az azóta elért eredményekről is számot vetett. Az ötéves ciklus leteltét követően megválasztották a szövetség elnökét, helyettesét, valamint az elnökségi tagokat is.

Horváth Péter

Lejárt a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökségének ötéves mandátuma, ezért tartott tisztújító közgyűlést a szervezet szombat délelőtt, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság dísztermében. A Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség tisztújító közgyűlést tartott

Fotó: Horváth Péter Jelentős támogatás az elmúlt öt évben Dr. Fekecs Dénes, a BKVMPSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt öt, illetve 10 esztendő eredményeiről. Elhangzott, hogy az elmúlt ciklusban a megyei szövetséghez a Belügyminisztériumtól érkezett a legtöbb támogatás, több mint 320 millió forint, de az Országos Rendőr-főkapitányság is több mint 47 millió forinttal támogatta a vármegyei polgárőrséget. Összesen 388 millió forintnál is több érkezett a BKVMPSZ-hez, aminek 83 százaléka, azaz 322 millió forint az egyesületeknek juttatott támogatás. Fekecs Dénes elmondta, hogy a technikai ellátottság folyamatosan növekedett az elmúlt ciklusban, mára kiváló szintet elérve: a polgárőr-egyesületek 127 darab gépjárművel, illetve 235 darab kerékpárral és robogóval rendelkeznek. Nőtt a polgárőrök száma a vármegyében Kimagasló a polgárőr-egyesületek száma Bács-Kiskunban: jelenleg 114 egyesület működik – 2014-ben 106 egyesület volt –, a vármegye szinte összes településén, illetve amely településnek nincs polgárőrsége, ott a szomszédos polgárőrök látnak el járőrszolgálatot. Emellett szembeszökő a polgárőrök létszámának alakulása az elmúlt 10 évben: míg 2014-ben 2910, addig 2024-ben 5259 polgárőr lát el szolgálatot Bács-Kiskunban, ami lakosságarányosan kimagasló létszám, így országosan is a legjelentősebb szövetségek között foglal helyet a BKVMPSZ. Az ifjú polgárőrök számában is előkelő helyen áll a megye, jelenleg 333 fiatallal. Dr. Túrós András országos elnököt idézve Fekecs Dénes a polgárőrség ékkövének nevezte a Lovas Tagozatot, mely országosan 1155 fővel bír, míg Bács-Kiskunban 142 lovas polgárőr van, így arányaiban e téren is kiváló a megye. Évi több mint egymillió óra szolgálat Kimagasló a szolgálati órák száma Bács-Kiskunban: évek óta stabilan évi 1 millió felett van, ami fejenként több mint 200 órát jelent, tavaly 215 óra, míg 2014-ben ez 63 óra volt.

Nagy számú polgárőrt tüntettek ki a vármegyében az elmúlt 5 évben: Kiváló Polgárőr jelvényt 352 fő, Kopácsi Sándor érdemrendet 5 polgárőr, míg Életmentő érdemérmet 2 polgárőr kapott.

A Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség tisztújító közgyűlése Fotók: Horváth Péter

Tematikus évek a polgárőrségnél Az elmúlt 5 esztendőben minden évnek volt egy jelmondata, ami az alaptevékenység ellátása mellett meghatározta a polgárőrök munkáját. 2019-ben a külterületek biztonságára és a környezet védelmére fókuszált a polgárőrség. 2020-ban ez folytatódott, és abban, illetve a következő évben kiegészült a polgárőrség gondoskodó arcélével, ugyanis jelentősen kivették szerepüket a járvány elleni küzdelemből a vármegyei polgárőrök: az idősek ellátásában segédkeztek, illetve az oltási pontokon végeztek jelentős munkát. 29 egyesület 93 polgárőre csaknem 1100 órában segítette a lakosság oltakozását. 2022 a déli határ védelméről szólt: összesen mintegy 8500 polgárőr több mint 82 ezer órában erősítette a déli határszakasz védelmét, mialatt 2389 elfogást realizált. 2023 ismét a gondoskodó polgárőrség éve volt, mialatt különösen figyelem hárult (s hárul most is) a külterületeken élők biztonságára.

Idén szintén a külterületek kerültek fókuszba, kiegészülve az illegális hulladéklerakók felszámolásával. Ez éveben 3452 polgárőr 445 illegális hulladéklerakó helyet derített fel, ami 1678 köbméter hulladékot jelent, és 22 esetben tettenérés is történt. 2024 kiemelt feladatának bizonyult a dunai árvíz elleni védekezés – 24 egyesület 150 polgárőre vigyázta a lezárt területek biztonságát. Fekecs Dénes elmondta, hogy az elmúlt 5 év kiemelkedő rendezvénye volt a két alkalommal is vármegyénkben megtartott Országos Polgárőr Nap, 2022-ben Bakodpusztán, 2023-ban Lakiteleken. A tájékoztató után Csorba Sándor, a Határvédelmi Tagozat elnöke, a BKVMPSZ elnökhelyettese, és dr. Szigeti László, az OPSZ gazdasági és pénzügyi elnökhelyettese méltatta a polgárőrök munkáját, kiemelve a határvédelemért tett szolgálatot. Újrázott a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöksége Ezt követte az elnökség megválasztása. Az egyesületek jelenlévő képviselői egyhangúlag megszavazták, hogy az elnökség változatlan felállásban folytassa tovább a munkát. Dr. Fekecs Dénes nyugállományú rendőr ezredes újabb öt évre lett a BKVMPSZ elnöke, elnökhelyettes Csorba Sándor nyugállományú határőr ezredes. Elnökségi tag dr. Mák Kornél (a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke), Balogh Károly (Helvécia polgármestere), Madari Róbert (Lakitelek polgármestere) és Huszák Sándor (a Madarasi Polgárőr Egyesület elnöke). Titkárrá választották Novák Zoltán nyugállományú rendőr őrnagyot, a Kecskeméti Polgárőrség Egyesület vezetőjét.

Professzionalizálódott a megyei polgárőrség A választás után Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében méltatta a polgárőrök munkáját, kiemelve az egyesületek és a polgárőrök magas számát. Hangsúlyozta: fontos a vármegyei önkormányzat és a BKVMPSZ közös gondolkodása, ezért januárra megbeszélésre hívta a szövetség vezetőit az együttes irányok meghatározása érdekében. Dr. Vaslóczki Ferenc rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes kiemelte, hogy a megyei polgárőrség Fekecs Dénes elnöksége alatt még szervezettebb és még inkább professzionalizálódott. Hangsúlyozta, hogy a rendőrség nem ért volna el ilyen jó eredményt a közbiztonság terén a polgárőrök nélkül. A közgyűlésen két robogót is átadtak az egyesületek részére.

