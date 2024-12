Az Aranymonostor a vármegye zászlóshajója

Szabó László büszkén számolt be arról is, hogy a megnyitás óta mozgalmas hónapok teltek el, sikerült élettel megtölteni a látogatóközpontot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy van igény az élményalapú tudásátadásra.

Az elmúlt hónapok bizonyították azt, hogy vármegyei szinten is meghatározó, új turisztikai attrakció jött létre Bugacon. Az Aranymonostor egy olyan zászlóshajó, amire felfigyelnek az emberek. Ráirányítja a figyelmet Bács-Kiskun vármegyére. Jól érzékelhető, hogy a hozzánk érkező látogatók a térség turisztikai kínálatára is kíváncsiak. Pozitív hatása van a helyi gazdasági életre is. Példaként említette, hogy a község központjában újranyitott a több éve bezárt étterem is, de a pusztában működő Karikás Csárda forgalmára is jó hatással van az Aranymonostor.