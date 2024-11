A zöldfelületek megújítása során az első ütemben gallyazzák és lekezelik a vágott felületeket, így közel háromszáz egyedet újíthatnak meg. Hétfőn vonultak fel a szakemberek és a városközpontban, a Bethlen Gábor téren láttak munkához, emelőkosaras járművekről, valamint alpintechnikai eszközök segítségével gallyazzák az öreg fákat, távolítják el az elszáradt, korhadt és beteg, valamint a veszélyesnek ítélt faágakat.

Több mint egymilliárdból újítják meg a zöldfelületeket Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

– Előzetesen szakmérnökök véleménye alapján készített ütemterv szerint végzik el a beavatkozásokat a fákon, stabilizálják a koronát, odukat kezelnek és a felszínre került fagyökérzetet is leápolják majd, hogy minél tovább éljenek azok a fák, amelyeket nem kell kivágni – közölte Greguss Viktor városi főkertész. Hozzátette: a cél, hogy minél tovább megtudják őrizi a fákat, ennek érdekében a szakszerű metszések mellett a szükséges faápolási feladatokat is elvégzik. Közismerten a városban ültetett fák élethossza jóval rövidebb az erdőben, külterületeken lévő fákénál, amelyek adott esetben négy-öt emberöltőnyi időszakot is élnek.