Soltvadkerten az elmúlt hetekben több olyan víziközmű beruházás fejeződött be, amelyek a település ivóvízellátását biztosítják. A víztorony felújítás mellett más beruházás is történt. Így még 27 szennyvízátemelő szivattyú és egy átvezető csatorna átadása történt meg jelképesen. Az avatószalagot V. Németh Zsolt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Font Sándor országgyűlési képviselő Temerini Ferenc polgármester, és Mátyus Zoltán, a Kiskunvíz Kft. ügyvezető igazgatója vágták át hidroglóbusz előtt.

A víztorony felújítása nagy jelentőségű a város életében

Fotó: Pozsgai Ákos

A szalagvágást követően a városházán Temerini Ferenc polgármester köszönte meg a beruházásokat a magyar kormány tagjának, megjegyezve, hogy Soltvadkerten nincs gond a víziközmű-rendszerrel, annál nagyobb viszont a probléma a természetes vízzel. A Vadkerti-tó szintje egy méterrel alacsonyabb a szükségesnél. Majd hozzátette: a csapadékvíz-elvezető csatornát szeretnék lefedni, mert a városból kivezetett víz nem jut el a tóig. A klímaváltozás miatt kialakult szárazság miatt elszivárog minden egyes csepp esővíz a talajba.

A víztorony felújítása fontos projekt a városnak

A polgármester után Mátyus Zoltán, a Kiskunvíz Kft. ügyvezető igazgatója vette át a szót. Hangsúlyozta, 35 éve dolgozik a cégnél, de olyan jelentős beruházási összeget a vállalat nem még kapott, mint az utóbbi időszakban. Ennek az összege 1,6 milliárd forint volt, amely keretében 209 kisebb-nagyobb projektet valósítottak valósítanak meg. Soltvadkerten a víztorony, a szennyvízátemelő szivattyúk és a helyi vízmű napelemes rendszerének a jelképes átadása történt meg, amely összege 70 millió forint volt. Mint mondta, a költségek csökkentése érdekében van szükség arra, hogy más helyi vízművek is mini naperőműveket kapjanak, ilyenek már Soltvadkerten kívül működnek Akasztón, Csengődön Szakmáron Bátyán is. Mindezek mellett megemlítette, hogy Csengődön is átadták a felújított víztornyot, amely annyira leromlott korábban, hogy csak 20 százalékos kapacitással működött. Akasztón víztisztító bővítése történt meg az elmúlt hónapokban. Kalocsán a Malom utcában mintegy 800 méteren cserélték ki a vezetékrendszert. A különböző, egyéb beruházások keretében pedig szervizautókat vásároltak, hat markolót szereztek be a munkálatok gyors lebonyolítására érdekében.