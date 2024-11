A hazai vízművek fele állami, a másik fele önkormányzati tulajdonban működik. Ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a lakossági rezsicsökkentett térítési díjakat, az államnak támogatást kell nyújtania a cégeknek. Jövőre mekkora összeggel segíti a kormány a cégek működését? Megmarad-e a rezsicsökkentés? Tervben van-e a vízhálózat fejlesztése? – többek között ezeket kérdeztük V. Németh Zsolt államtitkártól Soltvadkerten.

V. Németh Zsolt államtitkár a soltvadkerti városházán tartott tájékoztatót a vízhálózat fejlesztéséről

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Marad a rezsicsökkentés

A politikus hírportálunknak elmondta, hogy a lakosság számára megmarad a rezsicsökkentett vízdíj jövőre is. A kormány támogatja a társaságokat, hogy a szolgáltatásaik biztosítva legyenek. Az idén 80 milliárd forint az az összeg, amit az állami költségvetés biztosít, de jövőre ez 110 milliárdra növekedhet majd. Ez alapvetően normatív alapon kerül be abba a rendszerbe, amely szétosztja az állami és az önkormányzati cégek között a pénzt. Ezen kívül a cégeknél létezik egy olyan kassza is, amely felhasználását a MEKH számai alapján rekonstrukcióra kell költeni. Az idén 110 milliárdos összeg volt, jövőre is hasonló nagyságrendű összeget tervez a kormányzat – magyarázta az államtitkár.

– A rekonstrukció mellett külön fejlesztésekre is számottevő támogatás jut. Az idén mintegy 100 milliárd forintos nagyságú beruházás indult el, amelynek egy része áthúzódik a jövő évre, de emellett 2025-ben egy 125 milliárdos fejlesztést indítanak idehaza KEHOP + program révén – mondta V. Németh Zsolt államtitkár. Hozzátette: a svájci–magyar együttműködés keretében 8 milliárdos összeget is a vízművek beruházásaira használ fel a kormány. Ezekhez az összegekhez kapcsolódik mintegy 50 milliárdos összeg, amely az ipari parkok fejlesztésére használnak majd fel. Így összességében jövőre mintegy 25 százalékkal növekedhet az ágazati fejlesztésekre szánt keret.