Az egyik diák pedig mindenkivel videós interjút készített az élményeiről, mely szintén a képzési csomag egyik feladata volt.

Csillagász szemmel

A virtuális űrutazásra kilátogatott a jakabszállási iskolába Szűcs László, a kecskeméti Planetárium igazgatója is. Amikor kiszállt a székből, arra kértük ossza meg tapasztalatát. Röviden így foglalta össze: Döbbenetes és nagyon élethű az űrállomás és a Föld is. Nagyon jó a program. Egyedül a csillagos égbolt megjelenítésén javítana. Hozzátette: ő maga is szeretne majd hasonló élményt nyújtani a jövőben a Planetáriumban, csak ehhez még rengeteg pénz kell.

Újabb képzések nagyobbaknak

Zentai István elárulta: ez az első programjuk a 10-12 évesek szintjére készült, de már dolgoznak a 13-15 éveseket, és a 16-18 éveseket megszólító tananyagon is, melyek már komolyabb tudásszintet érnek el. A virtuális űrutazás mindig nagyon kedvelt, hiszen keveseknek adatik meg, hogy átéljék néhány percre, milyen is a világűrből letekinteni a Földre.

Spacebuzz számokban

Az oktatási program 2021-ben indult Pilot programként, akkor 21 iskola 1500 gyermeke vett részt benne. Uniós támogatás jóvoltából egy 9 személyes szimulátort kaptak hozzá kölcsönbe. A támogatás után is szerették volna folytatni, szerencsére vannak támogatóik. Most már saját egyszemélyes szimulátorral dolgoznak. Csak ebben a tanévben 100 iskola 5500 gyermeke részesül a képzésben, közülük 2500-an a virtuális élményt is megkapják. A program továbbra is nyitott és ingyenes, a következő félévre december 12-éig még jelentkezhetnek az iskolák.