A város közgyűlése nevében Csubákné Besesek Andrea alpolgármester köszöntötte a Virágos iskolák, virágos óvodák program résztvevőit: – Mai találkozásunk célja nem más, minthogy megköszönjem önöknek azt a fáradhatatlan munkát, amivel hozzájárulnak Baja szépségéhez, értékeihez –fogalmazott.

Virágos iskolák, virágos óvodák program legszebb intézményeit díjazták Baján

Fotó: Márton Anna

Virágos Intézmények program célja a közös tervezés

A Virágos Intézmények programunk elsődleges célja, hogy az adott oktatási intézmény gyermekei szép, minőségi keretek között jól érezzék magukat. Azonban az a közös munka, amiben a tanulók is részt tudnak venni, már közösségteremtő erővel is rendelkezik. Közös tervezés, együttes kivitelezés, kollektív eredményesség. A diákok megtapasztalhatják a kooperatív munka jelentőségét, különlegességét – hangsúlyozta Csubákné Besesek Andrea. Örömét fejezte ki, hogy sok intézmény vállalja ezt a különleges feladatot, nem csak az iskola, óvoda, bölcsőde területén belül, hanem részt vesznek a „tündérkertek” megvalósításában is.

– Azt hiszem, sokan vagyunk úgy, hogy tavasz közeledtével már alig várjuk az Eötvös utcán és a Tóth Kálmán téren elhelyezett ékszerdobozokat. A finoman megmunkált dekorációs elemek, a gondosan összeválogatott virágok együtt olyan képet varázsolnak szemünk elé, hogy sokszor egy mesevilágban érezhetjük magunkat – tette hozzá. Végül megköszönte mindenkinek a munkáját aki részt vett az esemény létrehozásában, a kiskertek kialakításában és az intézmények környezetének megújításában.