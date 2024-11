A Közlekedésszakmai Fórumon a szakértői csoportok folyamatosan dolgoznak az új KRESZ-szabályokon. A közlekedő réteget a fórumon szakoktatók, taxisofőrök, közútkezelők, kerékpárosok, valamint jogi- és igazságügyi szakértők képviselik. A Közlekedésszakmai Fórum egyik kecskeméti szakértője Füredi András, a Füredi Autósiskola és Képző Központ ügyvezetője. Őt kérdeztük a tervezett változtatásokról.

Új KRESZ-szabály: változhatnak a közlekedés szabályai

Fotó: Shutterstock

Az új KRESZ még nem hivatalos

Fontos rögtön leszögezni, hogy az új KRESZ szabályai még nem elfogadottak.

– Először egy szűk réteg vitatja meg a fontos kérdéseket, majd a terveket szakértői csoportok elé tárják. Tizenöt-húszfős csoportokban beszélgetünk a tervezett változtatásokról, érveket és ellenérveket ütköztetünk – ismertette az új KRESZ létrejöttének folyamatát a közlekedési szakértő, Füredi András.

– Fontos párbeszédek szoktak kialakulni ezeken az üléseken, és döntést hozni sokszor nagyon nehéz. Jó példa erre, hogy nemrégiben megvitattuk azt is, hogy elrendeljük-e a kerékpárosok kötelező sisakhasználatát. Ha ezt a szabályt bevezetik, előfordulhat, hogy sokkal kevesebben fognak kerékpározni, és ez kihatással lehet a közlekedés gördülékenységére is. Apró és akár indokolt változtatás is lehet, de a következményeket is fel kell mérni – mondta Füredi András.

Az új KRESZ a sebességhatárok megváltoztatását is eredményezheti

Elsősorban a teherautók sebességkorlátozásának megváltoztatását jelentheti, ha ezt megszavazzák az új KRESZ-ben. A terv az, hogy a teherautók hetven kilométer per óra helyett kilencvennel közlekedhessenek.

– Mivel a személygépkocsik is kilencvennel mennek, és a teherautók műszaki adottságai megengedik ezt a haladási értéket, elméletben egységesebb és folytonosabb lenne a közlekedés a főutakon. Azonban nem biztos, hogy minden főút állapota megengedi ezt a sebességkorlátot, az 52-es főúton például nem engedném jó szívvel a teherautók számára, hogy kilencvennel menjenek – mondta a kecskeméti Füredi András, hozzátéve, a mezőgazdasági vontatók sebességhatárainak felemeléséről, valamint az autópályán való kötelező minimális sebességnek, a hatvan kilométer per órának a hetvenre való emeléséről is szó van az új tervezetekben.