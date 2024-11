Csorba Sándor, a határvédelmi tagozat elnöke számolt be előadásában a tagozat idei feladatairól. Elhangzott, hogy 124 egyesülettől 2436 határvédelmi polgárőr lát el szolgálatot a Schengeni külső és belső határon, illetve mélységi területen. Idén eddig több mint 100 ezer szolgálati órát teljesítettek a határvédelemben a polgárőrök, ebből a rendőrséggel közös szolgálat több mint 20 ezer óra. Csorba Sándor kihangsúlyozta, hogy jelenleg a migrációs nyomás jelentősen csökkent az előző esztendeihez képest: a tavalyi csaknem 13 ezres visszatartással szemben idén eddig 1030 ilyen eset történt. 801 fő esetében történt kutatásban-keresésben való részvétel a rendőrség felkérésére, illetve 662 esetben tettek jelzést a határvédelmi polgárőrök a rendőrség felé. Így összesen 1831 fő elfogásásához nyújtottak segítséget a határvédelemben dolgozó polgárőrök az év ezen szakáig. A számok ilyen csökkenése azonban a szerb partnerrel történt megállapodásnak köszönhető, és a határszolgálat biztosítása továbbra is kiemelten fontos - hangsúlyozta a tagozati elnök, hozzátéve, hogy ha egy komoly migrációs nyomás keletkezik, az akár kikerülheti a szerb határt, Csongrád-Csanád vármegye és Bács-Kiskun vármegye bizonyos szakaszait jelentő főirányt, és Horvátország felé mehet. Az elnök arról is beszélt, hogy új egyesületek is jelezték csatlakozási szándékukat a tagozathoz.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke

Fotó: Horváth Péter

Az illegális hulladéklerakók felszámolásában is részt vesznek

Csorba Sándor kiemelte, hogy a határvédelem mellett az OPSZ szakmai programja szerint csatlakozott az illegális hulladéklerakók felszámolásáért életre hívott Tisztítsuk meg a határövezetet nevet viselő projekthez. Ennek keretében a lerakók felderítésében és felszámolásában a Schengeni külső határövezetben a tagozat 51 egyesületétől 1168 polgárőr működött közre. A szerb határterületen pedig 33 egyesülettől 679 polgárőr. Emellett hangsúlyosan kivették részüket a dunai árvízvédelemben is a határvédelmi polgárőrök, és természetesen ezek mellett alapfeladataikat is ellátták – zárta prezentációját a tagozati elnök.