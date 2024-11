A vendéglátás is érdekli a fiatalokat

A diákok közül sokan a Kurta Étterem standjánál álltak meg, ahol azonnal kötényt is adtak rájuk a cég munkatársai. A gyerekek rögtön olyan fogásokat sajátítottak el, amelyeknek otthon is hasznát veszik majd. Így megtanulták a szakszerű bornyitás és -öntés fortélyait, a tálca- és tányérfogást, a szalvétahajtogatást. Hírportálunknak Szabó Enikő az étterem üzletvezetője elmondta, hogy nagyon jelentős a vendéglátásban a szakemberhiány. A Covid-járvány alatt rengeteg cég bezárt, amelyek közül jó néhány nem nyitott ki. A jó séfek és pincérek egy része vagy szakmát változtatott vagy pedig országot. Így ebben a szektorban is hiányszakmák alakultak ki, azaz, aki a vendéglátó hivatások közül választ, minden bizonnyal biztos állást talál magának idehaza. A gond csak az, hogy a nyolcadikos srácok soha semmiben nem próbálták ki magukat, így nem tudják 14 éves korban, valójában mi lenne a nekik való. Ő maga sem azt tanulta, annak idején, amiben most dolgozik.