Az idei nemzeti konzultáció egyik legfontosabb kérdése a tizenharmadik havi nyugdíjjal kapcsolatos. Az utca emberét kérdeztük arról, hogy mit gondol a témáról.

A nyugdíjasok elkötelezettek a tizenharmadik havi nyugdíj megtartása mellett

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az utca embere: a tizenharmadik havi nyugdíj nagy segítség

Két kecskeméti nyugdíjast, Szalkainé Patyi Piroskát és Bálint Ildikót szólaltattuk meg videóinterjúnkban, akik mindketten elkötelezetten támogatják a tizenharmadik havi nyugdíj állandósítását. Mindketten kiemelték, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj nagy segítséget jelent a kiadásaikban, váratlan kiadások kifizetésében, vagy éppen a karácsonyi ajándékok vásárlásában a családnak, unokáknak, de egy kicsit hozzátéve akár egy kisebb üdülést is fedez a juttatás.

Mindkét megszólaló hangsúlyozta: javasolja a nemzeti konzultáció kitöltését, hiszen minél többen juttatják vissza az íveket, vagy választják az online formát, annál inkább megjelenik a nyugdíjasok véleménye a tizenharmadik havi nyugdíj megtartásáról.

Hidvéghi Balázs: Védjük meg a tizenharmadik havi nyugdíjat!

– Brüsszel most letagadja, de igenis azt követeli a magyar kormánytól, hogy szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz politikusa.

Hidvéghi Balázs, politikus

Fotó: Havran Zoltán / MW

– A brüsszeli bizottság által megbízott OECD-szakértő több más intézkedés mellett feketén-fehéren a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel, vagyis Brüsszel a 13. havi nyugdíj eltörlését akarja. Mi ezt a követelést elutasítjuk, mert azon vagyunk, hogy a nyugdíjasok életét megkönnyítsük. Ennek része az is, hogy állandósítsuk a baloldal által elvett és a nemzeti kormány által visszaállított 13. havi nyugdíjat. Ezzel kézzelfoghatóan is szeretnénk kifejezni megbecsülésünket az idősek felé – tette hozzá a Magyar Nemzet cikke szerint.

– A végső szó természetesen a magyar embereké. A most zajló nemzeti konzultáció egyik kérdése, hogy önök szerint szükség van-e a 13. havi nyugdíjra. Mi készek vagyunk megvívni a brüsszeli vitákat a 13. havi nyugdíj megtartásáért, és készek vagyunk az ehhez szükséges forrásokat is biztosítani. A 2025-ös költségvetést úgy terveztük, hogy az inflációkövető nyugdíjemelés mellett a 13. havi nyugdíjat is megkapják az idősek – tette hozzá a politikus.