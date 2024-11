A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány rendkívül népszerű Kecskeméten. Az önkéntes gazdi és a terápiás kutya sok helyen bizonyított már. Megjelenésük mindig jó kedvre deríti a közönséget.

Tosi, a terápiás kutya kedves fogadtatásra talált a szegények között

Fotó: Beküldött fotó

Terápiás kutya a népkonyhán

Az, hogy egy terápiás kutyus vendégeskedik a kecskeméti Wojtyla Barátság Központban, nem újdonság, hiszen az elmúlt években már többször volt rá példa. Abban azonban közös minden kis négylábú, hogy örömmel, vidámsággal tölti be a teret.

Tosi volt a vendég

A Wojtyla ház beszámolójából kiderül: a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány részéről ezúttal Szabó Patai Tünde habilitációs kutyakiképző-felvezetőt kedves négylábú munkatársa, Tosi kísérte el. A vizsgázott kutyus most is többféle feladatot és trükköt mutatott be.

Gyógyító hatással bírnak

A bemutató során kiderült, nagyjából két évnyi kemény munka szükséges ahhoz, hogy a kutyusok terápiás vizsgát tehessenek. A házi kedvencek nagyban hozzájárulnak gazdájuk egészségéhez, megfelelő kedélyállapotához.

Tudományos kutatások igazolják ugyanis, hogy a kutyusok – kellő neveléssel – nagy szolgálatot tehetnek úgy a betegeknek, mint az egészséges embereknek – gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Jelenlétük ugyanis nyugtató, lélekemelő; összességében gyógyító hatással vannak környezetükre.

Óvodában és kórházban is szívesen látott vendégek

Dr. Juharos Ágota radiológus főorvos tette népszerűvé Kecskeméten a kutyás terápiát. Orvosi hivatása mellett tanfolyamokat szervez, kuratóriumi titkárként koordinálja és összefogja az általa létrehozott Kutyával Egy Mosolyért Alapítványt.

Számtalan óvodában, iskolában ismerik és örömmel fogadják képzett önkénteseiket. A kórházban betegeket látogatnak, rendszeresen részt vesznek gyermekrendezvényeken.