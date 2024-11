A keddi összefoglalónkban is hozzuk olvasóinknak a legfrissebb híreket. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy készülnek a téli fesztiválra Kecskeméten, már építik az óriáskereket, illetve összefoglalónkban egy videót is láthatnak a soltvadkerti balesetről.

Pénteken kezdődik a téli fesztivál, már épül az óriáskerék

Fotó: Vizi Zalán

Nem érdemes kihagyni! Újra a magasból csodálhatjuk Kecskemétet a téli fesztiválon

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Otthon idén is színes programsorozatot állított össze a téli fesztiválra. Ezúttal is lesz óriáskerék Kecskeméten. A berendezést a napokban állítják fel, így a Téli Csodaország és Kecskeméti Advent 2024 elnevezésű fesztivál kezdetével egy időben, péntektől üzembe is áll.

Fának csapódott és totálkárosra tört egy autó Soltvadkert közelében

Az elsődleges információk szerint a csodával határos módon csak kisebb sérüléseket szenvedett az a férfi, aki kedden kora reggel szenvedett balesetet. Autójával az 54-es főúton haladt, amikor egy az útra szaladó vad miatt fának csapódott.

Művésztanári koncertet adtak a Kodály Iskola pedagógusai a kecskeméti nyugdíjasoknak

Hagyomány már, hogy az Egy iskola – egy nyugdíjasklub mozgalom keretében évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – hangversenyt adnak a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség klubtagjainak a Kodály Iskola művésztanárai. Az idei őszi művésztanári komolyzenei koncertet hétfő este rendezték meg, hagyományosan a Nemesszeghy Márta teremben. Mint minden esztendőben, az előadók most is a komolyzene megannyi arcát mutatták meg a közönségnek Mozarttól Pat Metheny-ig a gazdag repertoárban.

Rendőrök leptek el több utcát is Kiskunhalason

Kedden kora reggel összehangolt rendőrségi akció zajlott Kiskunhalason, több helyszínen is. Az ott élők elmondása szerint feltehetően kábítószer-kereskedőkre csaphattak le. Információink szerint ugyanis a városnak ezen a részén élénk drogkereskedelem folyik.

Gaál József: A minimálbér emelése gerjeszti a hazai gazdaságot

A hétfőn bejelentett minimálbér-emelés gerjeszti a belső gazdaságot, és erősíti a fogyasztást – nyilatkozta Gaál József vármegyei iparkamarai elnök hírportálunknak a minimálbér 2025-ös emeléséről. A következő három évben átlagosan tizenkét százalékkal nő majd a minimálbér.