Kecskemét levegőjének minősége is kifogásolt

A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A mérések szerint Kecskemét levegőjének minősége is kifogásolt.

Döntött a közgyűlés: januártól emelkedik az építményadó Kecskeméten

Mindkét adóövezetben nő az építményadó mértéke Kecskeméten január 1-jétől a közgyűlés csütörtöki döntésének értelmében. Az építményadó emelésére az előterjesztés szerint a város szolgáltatási színvonalának megtartása miatt van szükség.

Soltvadkerti futballista is utazik a vb-re a válogatottal

Hétvégén rajtol el a socca világbajnokság Ománban, melyre a magyar válogatott is utazhat. Az alapvetően kispályás labdarúgásra épülő sportág egyre nagyobb teret hódít országos szinten is, köszönhetően annak, hogy a nemzeti együttes is évek óta szép eredményeket szállít. A keretnek tagja a Soltvadkerti TE játékos-edzője, Huszty Dániel is.

Újjászületett Baja egyik ikonikus épülete

Hosszú évek várakozását követően elkészült a Szent László Általános Művelődési Központ (ÁMK) Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája (ÉZI) és Alapfokú Művészeti Iskolája (AMI) épületének felújítása. Az ÉZI homlokzatát Sándorfi Róbert tervezte, az ünnepélyes átadót szerdán tartották az intézmény tornatermében.