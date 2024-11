Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat friss, izgalmas hírek nélkül. Cikkeinkben beszámoltunk többek között arról, hogy TEK-esek bukkantak fel Bácsalmáson, pénteken átadták a Lakiteleki Filmszemle díjait, és egy videót is láthat arról, hogy Kocsis Sándor egykori iskolaigazgatónak szobrot állítottak.

Szolgálaton kívüli rendőrt fogott el a TEK

Fotó: Rendőrség

Drogot árult a rendőr, akire Bácsalmáson csaptak le a TEK munkatársai

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség közleménye szerint jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem miatt indítottak nyomozást. A szolgálaton kívüli rendőr november 13-án közel 4 millió forint értékben adott el kábítószert. Információink szerint később a helyi gimnáziumból óra közben két diákot vittek el a rendőrök és állítottak elő.

Mutatjuk a XXIII. Lakiteleki Filmszemle győzteseit

A Makói Városi Televízió Tejút című alkotása nyerte el a XXIII. Lakiteleki Filmszemle fődíját. A Sára Sándor, a Magyar Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze, kétszeres Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar operatőr, filmrendező, érdemes és kiváló művész emlékezetére meghirdetett szemlére korkép, portré, krónika, valamint hungarikumok és helyi értékek témakörben 112 alkotás érkezett. Ezek közül 42 film jutott a versenyprogramba. A legjobb alkotásokat november 12–15. között nézhették meg az érdeklődők. Az eredményhirdetést és a díjátadó ünnepséget pénteken, a Hungarikum Ligetben tartották.

Beteg nagymamáját is kifosztotta a halasi férfi

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kifosztás és lopás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki kevesellve a szülői támogatást, nemcsak az apját lopta meg, de beteg nagyanyját is kifosztotta.

Legendás komédiát mutat be a Kecskeméti Nemzeti Színház

Ha azt mondjuk, Oscar, a díj mellett Claude Magnier legendás, rekeszizmot próbáló darabja ugorhat be a közönségnek. A széles körben ismert komédiát kétszer is megfilmesítették, egyikben Louis de Funès alakította a főszerepet (1967), a másikban Sylvester Stallone (1992) volt Oscar. A publikum most a Kecskeméti Nemzeti Színházban láthatja a fergeteges vígjátékot, Besenczi Árpád rendezésében. A főszereplő szappangyáros Bertrand Barnier szerepét Járai Máté alakítja, partnere Auksz Éva.