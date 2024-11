Füleki Anita maga is meglepődve hallgatta a kisdiákokat, hogy milyen sokan szeretik a szusit, szüleikkel többször fogyasztottak már a tradicionális japán ételből. Ezért a pályaorientáció jegyében megszervezte számukra a szusikészítés programot a MyThai étteremben.

A szusikészítést sajátították el a kecskeméti diákok

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Szusikészítés ízletes alapanyagokból

– Nagyon nyitott volt az ötletemre az étterem, ahol szívesen fogadtak minket. Váradi Krisztina tulajdonos, szusimester irányításával dolgoztak a gyerekek. A diákok megkapták az alapanyagokat, szusirizst, algalapot, lazacot, rákot, tonhalat, koreai retket, gyömbért, uborkát, melyből különböző szusikat készítettek. Mindenki nagyon élvezte a közösségi programot, melynek a végeredménye is nagyon ízletes lett – mesélte Füleki Anita tanítónő, aki Polyákné Kovács Mária tanítónővel együtt vitte el a 3/B tanulóit az étterembe.

A kecskemétiek kedvelik az ázsiai finomságokat

Hajlik Máté, a MyThai üzletvezetője szívesen megosztotta tapasztalatait a kecskeméti vendégek szusi iránti rajongásáról. Elmondta: egyre többen ismerkednek meg az ázsiai fogásokkal, sokan visszatérő vendégekké válnak. A szusi nagyon népszerű, a gyerekek is szeretik. A hat nyelven beszélő szakember hozzátette: vendégkörük túlmutat Kecskemét határain, többen érkeznek más városokból is. Az étterem jó hírére több fővárosi ismert közéleti személyt is köszönthettek már vendégeik körében. Rajtuk kívül külföldiek is szívesen betérnek egy jó szusira, vagy éppen más ázsiai finomságra. Főként a hollandok kedvelik, akik barátaiknak is mindig jó szívvel ajánlják.