Két teremben, összesen 440 vendég vett részt a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájának bálján a hétvégén. Mivel egy évvel ezelőtt a fények domináltak, így idén a megszokott magas színvonalat tartva egészen más tematikával készültek a szervezők. Igazi karneváli hangulatot teremtettek, vibráló, élénk színekkel, koktélokkal, brazil táncosokkal az SZMK bálon. A képzelet és a zene szárnyán Rióba repülhettek a résztvevők.

A felvételen a brazil capoiera sajátos mozgáselemeit bemutató férfiak.

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

– Mindössze két óra alatt elfogytak a jegyek a bálra, így némi gondolkodás után az intézményt szeptember óta irányító Szabóné Tereánszki Nóra tagintézmény-igazgató és szervező kollégái, elsősorban Kelemenné Opauszki Csilla, a szülői munkaközösség elnöke úgy döntöttek, hogy ezúttal a nagy mellett a régi, kis tornatermet is megnyitják a szórakozni vágyók előtt – tájékoztatta hírportálunkat Subáné Kiss Krisztina.

A bál konferansziéja Pálinkás Szilvia volt, aki a vacsora előtt köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót Szabóné Tereánszki Nóra tagintézmény-igazgatónak. Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész asztali áldása után bőséges vacsora következett, majd kezdetét vette a tánc, melyhez a talpalávalóról a Pécsről érkezett 4 FOR YOU Zenekar gondoskodott.

Riói hangulat az SZMK bálon

A Riói karnevál nagy múltra tekint vissza, de jelenlegi formájában 1928 óta rendezik meg. Minden idők leghíresebb karneválja, melynek idejére Rio de Janeiro a világ fővárosává válik. A parádén a látványos jelmezek mellett a szamba is főszerepet kap, hiszen ilyenkor mérik össze tudásukat a legjobb szambaiskolák táncosai.

A KEVI általános iskolájának jótékonysági bálján is a színek és a zene, valamint a tánc játszotta a főszerepet. Mintegy harminc szülő és pedagógus készült heteken át Gubacsi Zsófia irányításával a műsorra, melyben a hölgyek szambát táncoltak, a férfiak pedig a capoiera sajátos mozgáselemeit sorakoztatták fel a tánctéren. Nagy sikerű műsorukat egy meglepetés produkció követte. A riói karnevált is megjárt Samba Fever formáció igazi latin-amerikai hangulatot, fergeteges showműsort mutatott be, melynek végén a közönséget is megtáncoltatták.