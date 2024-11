A szivárgást a kiskunhalasi Greguss Viktor és barátai észlelték, amikor túrázni mentek a Selymes környéki erdőben, ahol előbb erős morajlást észleltek a lábuk alatt a talajban, pillanatok alatt megtalálták a jelenség forrását is. Néhány méterrel arrébb víz tört fel a homokból, a különös jelenséget elsőre nem tudták mire vélni, azonban rövid időn belül kiderült, hogy nem csoda történt a Homokhátság közepén, amikor erős gázolajszag is kezdett terjengeni a forrás körül. A közelben találtak egy táblát is, ami jelzi, hogy a területen a MOL vezetéke húzódik a földben.

Szivárgás Soltvadkert-Selymes közelében

Fotó: Pozsgai Ákos

Korábban is történt szivárgás

A katasztrófavédelmet hívták, perceken belül a vadkerti önkormányzati tűzoltók megérkeztek, majd nem sokkal később a MOL szakemberei is, akik körbe szalagozták a területet, és vizsgálni kezdték a vezeték távolabbi részeit is. Információink szerint ezen a vezetéken nem régen volt már hasonló gond.

Elküldtük kérdéseinket a MOL sajtóosztályának, amint megérkeznek a válaszok frissítjük cikkünket. Információink szerint a tűzoltók beavatkozására nem volt szükség, így levonultak a területről.

Másfél hónapja Kiskunmajsa közelében a termálfürdő mellett sérült meg a MOL vezetéke, ott nagy mennyiségű nyers olaj került a talajba, veszélyeztetve a környező élővilágot. A MOL szakemberei rövid idő alatt megszüntették a szivárgást, majd hozzáláttak a terület megtisztításához.