Szemereyné Pataki Klaudia a rádióműsorban emlékeztetett, hogy a közelmúltban elkészült és átadták a 441-es számú főút kecskeméti szakaszát, valamint a Nyíri út és Hetényegyháza között is elkészült az út, csakúgy, mint az Izsáki út négysávosítása. A következő nagy bevezető szakasz, melynek meg kell újulnia, az a Halasi út rossz állapotú felüljárója. A tervezői egyeztetést már lefolytatták, már csak a forrásra vártak, amit a kormány jóváhagyott. Mivel nem önkormányzati útról van szó, így a Magyar Közút kezelésében áll, ami azt ígérte, hogy márciusban elindítják a felújítást.

Szemereyné Pataki Klaudia: márciusban indulhat a Halasi úti felüljáró felújítása

Fotó: Bús Csaba/Archív-felvétel

A Halasi úti felújítás után a kadafalvi felüljáró következhet, mely szintén a Magyar Közút által kezelt szakasz. A Kadafalván kiépült iparterület miatt hatalmas forgalom terheli a keskeny felüljárót, melyet szélesítenek és a kerékpárutat is kiépítik rajta.

Új csomópont Kecskeméten

Az M44-est tavasszal bekötik az M5 autópálya csomópontjába, ami illeszkedik az elmúlt évek koncepciójába, mely szerint a megépült elkerülőutakkal levezetik a Kecskeméten átmenő forgalmat. Ez szintén jelentős forgalomterheléstől szabadítja meg a várost – mondta el a polgármester. A csomópont a későbbi M8-M5-M44-es találkozása is egyben. Az M8 autópálya nyomvonalát is kijelölte a miniszter, jelenleg várják a brüsszeli zöldhatóság jóváhagyását, és ezt követően indulhat az építés.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, adóemelésről dönt a közgyűlés

Ma rendkívüli közgyűlést tart a kecskeméti képviselő-testület. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy ennek az adta az apropóját, hogy decemberben szeretnék elfogadni a 2025-ös költségvetést azért, hogy tiszta keretekkel lehessen indítani az új évet. Amikor összeállították a jövő évi költségvetést, akkor 4 milliárd forintnak nem találták meg a fedezetét – a növekvő árak éreztetik hatásukat a költségvetésben is. Például az élelmiszerárak növekedése is érezhető a közétkeztetés árában. A polgármester hozzátette: nem szeretnék, ha a szolgáltatás minősége a növekvő költségek miatt hanyatlana, valamint a munkatársaik béremelését is biztosítják, ami mintegy 2500 embert érint. Az iparűzési adóhoz nem tudnak hozzányúlni, de az építményadó kisebb mértékben növekedni fog januártól. – A térítési és szolgáltatási díjakat is némileg érinti az emelés, de a támogatás megtartása mellett – mondta el Szemereyné Pataki Klaudia.