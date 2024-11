Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy az elmúlt bajnoki szezonokra igazán jó Kecskeméti TE állt össze, köszönhetően a kecskeméti utánpótlás nevelésnek. A csapat feljutott az NB I-be, ahol állta a sarat a csapat. Idén azonban mélyponton vannak, a hétvégén is vereséggel távozott Székesfehérvárról, de a polgármester hangsúlyozta: a csapat felkészültsége, a klub vezetése, és rajongók szeretete segít abban, hogy javuljon az együttes. A távozó játékosokról Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy neves nyugati kluboktól kaptak ajánlatot, és a távozás a játékosok döntése is volt, nem puszta eladásról van szó.

Szemereyné Pataki Klaudia az adventről is megosztott részleteket

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Szereti a lakosság a Hírös Agórát

Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét kulturális életéről is beszélt. Elmondta, hogy a helyi kultúra szervezését összefogó Hírös Agóra munkájában minőségi ugrás átható, és pozitív visszajelzések érkeznek az intézményről a lakosságtól is.

Fejlesztések az Agórában

A lehetőségek szerint fejlesztést, karbantartás is végeznek az Agóra intézményeiben: az Ifjúsági Otthon Tükörtermét a közelmúltban újították fel, a színháztermet kifestik és a 600 széket felújítják. A Rákóczi utcai volt házasságkötő termet, most KultKaszinót is felújították. A régi hetényegyházi művelődési ház is érintett a felújításban.