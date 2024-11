A százéves Kordás Istvánról megtudtuk, hogy 1924. november 19-én született Kiskunmajsán. Szegény családba érkezett. Kömpöcön nőtt fel földműves szüleivel és nővérével. Az általános iskolát Kömpöcön végezte el, ám a nagy szegénység miatt nem volt lehetősége továbbtanulni. A két világháború között nem lehettek álmai és céljai, így 16 évesen cselédnek áll, munkájáért minimális jövedelmet kapott. Pista bácsi arról is mesélt az évforduló kapcsán, hogy mindig nagyon szeretett kertészkedni, főzni és sakkozni is. Hobbija közül ma is hódol a főzésnek és a sakkozásnak.

Százéves születésnapot ünnepeltek a félegyházi idősek otthonában

Sikerült kiemelkedni a cselédsorsból

Az is kiderült az ünnepltről, hogy végül sikerült kitörnie a cselédsorsból és a nélkülözésből. Munkát kapott a járási hivatalban, ahol 1950–70 között a behajtási osztály vezetője volt. Ezután, 1971-től a Húsipari Vállalatnál dolgozott szakszervezeti titkárként egészen 1986-os nyugdíjazásáig. Szívesen emlékszik vissza erre az időszakra. Mint mondta, nagyon jó munkatársai voltak, akikkel azóta is jó kapcsolatot ápol.

Élete első szerelmét vette feleségül, akit a faluban ismert mert meg, együtt jártak színitanodába. A házasságukból két leánygyermek született. Családjában legszorosabb kapcsolatot unokájával, Gáborral ápol, rá mindig számíthat bármiben.