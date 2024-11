A szalagavató táncok között a királynő továbbra is a keringő. Ennek számos változatát láthatja a közönség. Váczi Nikolett is gyakran tanítja be ezt a szalagavató tánc stílust, de minden osztálynak más-más formációt, térformát visz bele a koreográfiába, hogy az egyedi és megismételhetetlen legyen.

A szalagavató tánc mindig nagy sikert arat a végzősök és a közönség soraiban egyaránt. Váczi Nikolett is mindig meghatódva nézi a táncot.

Fotó: Beküldött fotó

A szalagavató tánc még mindig kedvelt

Váczi Nikolettről, a kecskeméti TST tánciskola vezetőjéről nem sokan tudják, de hosszú évek óta keresett szalagavató tánc oktató is. Képzettségéből adódóan minden típusú táncot vállal, a cha-cha-cha-tól a keringőn és szvingen át a rockiig.

– A szalagavató tánc még nem ment ki a divatból, nagyon is van rá igény. A költségek miatt a keringő a legdrágább, főként a lányok ruhájának bérlése miatt. Így vannak iskolák, ahol évfolyam keringő van és nem osztályszintű. A többi tánc olcsóbb költségvetésű a ruhát illetően, de az biztos, hogy a keringőnek megvan a bája, a meghittsége – mondta Váczi Nikolett.

A táncot mindig a diákok választják

A végzősök döntenek arról, hogy milyen táncot szeretnének előadni. A keringő az egyik leggyakoribb választás.

– Miután felkérést kapok, az első egy-két órán megismerkedem a csapattal, a tánctudásukkal, mozgáskultúrájukkal. Annak mindig örülök, ha az adott osztályban van már táncos, mert rá lehet bonyolultabb és látványosabb koreográfiai elemeket is építeni. A képességeik alapján alkotom meg a saját táncuk koreográfiáját, mely mindenkor egyedi. Soha nem tanítok be ugyanolyan táncot. Az osztályok megtisztelnek a bizalmukkal, amikor felkérnek. Én ezt viszonozva, a saját egyediségükre épülő koreográfiát készítek és tanítok be. A létszámtól függően kisebb és nagyobb térformációkban gondolkozom, mindig tele vagyok ötletekkel. A zene is mindig más. Szeretem a nagy létszámot, például 30 fős keringő során már térforma váltásokat is be lehet építeni, mely rendkívül látványos – tette hozzá.

Váczi Nikolett tánctanár évek óta tanít be szalagavató táncokat

Fotó: Beküldött fotó

A tesiórákat is kiválthatja a tánctanulás

Váczi Nikolett jelenleg Kecskeméten a Szentgyörgyi és a Széchenyi középiskolában egy-egy osztálynak, és Tiszakécskén a gimiben egy osztálynak tanít be táncot. Régebben sokszor járt a Kocsisba, a Kandóba és a Refibe is.