A hét utolsó napján is izgalmas cikkeket hoztunk olvasóinknak. A PET-palackok visszaváltási limitjéről és az influenza elleni védőoltás fontosságáról is írtunk, ahogy megmutattuk olvasóinknak azt is, milyen ősszel a bajai Sugó-part.

A bajai Sugó-part

Fotó: Márton Anna

Szigorított a MOHU, lényegesen kevesebb palackot lehet egyszerre visszaváltani

Szigorodott a palackok visszaváltása, tranzakciónként maximum 100 darab váltható vissza. A MOHU október 26-tól ötezer forintos limitet vezetett be tranzakciónként, a módosítás országos szinten, minden automatát érint.

Egyre több a beteg, már kérhető az influenza elleni védőoltás

Dr. Lódi Brigitta felnőtt háziorvos a légúti megbetegedésekről beszélt a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. A különböző légúti megbetegedések kezeléséről, megelőzéséről, köztük az immunrendszer megfelelő felkészítéséről és az influenza elleni védőoltásról is is szólt a szakember.

Új madárfaj fészkel a szomszédban

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) beszámolója szerint a szegedi Fehértavi Ornitológia Tábor munkatársai 2024. november 1-én hazánk legújabb madárfaját azonosították. Egy fiatal tamariszkuszposzátát (Curruca mystacea) fogtak meg és gyűrűzés után engedtek szabadon. Amennyiben az MME Nomenclator Bizottsága az adatot hitelesíti, ez a 427. faj, amely hazánkban bizonyítottan előfordult.

Tamariszkuszposzáta a szegedi Fehér-tavon

Fotó: Tokody Béla / Forrás: mme.hu

Veszélyben az immunrendszerünk, ezzel a bitang keverékkel elkerülhető a baj

A változékony időjárás és a közösségben terjedő kórokozók miatt érdemes a gyermekek immunrendszerét megerősíteni, ha lehet, természetes módon. A gyógyteák és az immunerősítő orvosságok nagyon hasznosak lehetnek, íme pár tipp, mit adhatunk gyermekünknek és mit ihatunk mi magunk is a hűvösebb időszakban.

Balesetet szenvedett autó miatt teljesen lezárták az utat Ágasegyházánál

Baleset miatt az 5301-es út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

Az egész falu összefogott a halloweeni felvonulás sikeréért Tasson

Az elmúlt napokban a baon.hu oldalunkon számos település és közösség halloweeni felvonulásáról beszámoltunk. Ezt látva jelezte felénk Horváthné Dezső Lívia, hogy Tass községben is az eddigi legnagyobb halloweeni felvonulását hozták össze.