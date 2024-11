Huszonnyolc versenyző vett részt a Tiszaalpáron megrendezett első steaksütő versenyen: a BanBQ SCA dupla steak és tripla kiegészítők versenyén. A nemzetközi pontszerző megmérettetésen a főszereplő ribeye steak sütése mellett kiegészítő kategóriában: hamburger, leves és desszert készítésében is összemérhették tudásukat az indulók. A bajnokságra a hazai nagyágyúk mellett Ausztriából és ​Németországból is érkeztek versenyzők.

Először rendeztek steaksütő versenyt Tiszaalpáron

Fotó: Vajda Piroska

A steaksütő verseny a házaspár nagy álma volt

Az első tiszaalpári verseny megvalósulásával a házigazda, Tarjányi András és felesége, Nóra nagy álma vált valóra. A házaspár hosszú ideje jár profi steaksütő versenyekre. András staksütésben, míg Nóra kiegészítő kategóriában az ország, sőt, Európa legjobbjai közé küzdötte fel magát. Mindketten kategóriájukban az európai ranglista élén állnak. Bejárták már Európa versenyeit, voltak az amerikai világbajnokságon is, de nagy álmuk volt, hogy egyszer saját versenyt rendezzenek. Ennek jött el az ideje szombaton, és már az első a vártnál is jobban sikerült – nyilatkozta hírportálunknak Tarjányi András. Elmondta, ezeknek a versenyeknek különleges, egyedi hangulata van.

– Bár versenyről van szó, de mégsem vagyunk ellenfelek, inkább barátok, akik összejönnek, beszélgetnek, sütögetnek és a végén a bírók pontoznak – tette hozzá.

A gyerekeket is várják a következő megmérettetésre

András beszámolt arról is, hogy a helybeliek is örömmel fogadták a kezdeményezést, támogatták, segítették. Így november 30-án, a második versenyük lebonyolításának még nagyobb lelkesedéssel vágnak neki. A folytatásban már gyerekversenyzőket is várnak, nekik hotdogot kell készíteniük.