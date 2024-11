A rovarszállók egy olyan, ember által készített élőhely rovarok számára, amelyben a beporzó rovarok, leginkább a magányos méhfajták meg tudnak telepedni, és nyugalomban tudnak szaporodni és táplálkozni. A rovarhotel általában fából, nádból vagy egyéb természetes anyagból áll össze, és számtalan változatos nagyságú és átmérőjű lyukat: hosszúkás üreget tartalmaz. Általában fedett helyen van, amelyet azért süt a nap.

Rovarhotelt telepítettek Baján

Fotó: Rab Rita

A rovarhotel avatóján ott volt az ismert növényorvos

Az avatásra az országosan ismert Sipos József, az „Sipos gazda” is ellátogatott, aki rendhagyó környezetismeret órát tartott a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskereszt téri épületében. A közel 90 kisdiák és az őket kísérő felnőttek ámulva hallgatták az ismeretekben bővelkedő, ám igen szórakoztató és élvezetes előadását. Sipos József növényorvosként és méhészként gazdálkodik, de élete fontos része az oktatás, a jövő generációinak nevelése is. Az év agráremberének választották 2019-ben a növényvédelmi kategóriában, és – ami talán még ennél is fontosabb számára – a közönségdíjat is elnyerte.

A résztvevők még a beporzást is eljátszottak

Sipos Józsefet gyerekkora óta kíséri a természet szeretetet. Elmondása szerint szinte a fákon élt, rengeteget mászott fára, kedvenc időtöltése például a szarkafészkek felkutatása volt. Felnőttként nemcsak az ismeretszerzés, hanem azok átadása is fontossá vált számára. Kiemelte: nagyon megörült, amikor a vállalat felfigyelt a munkájára, és hogy egy ilyen jelentős társadalmi célt tűztek ki közösen. Az interaktivitásban bővelkedő előadás bizonyosan örökre emlékezetes marad a gyermekek számára, hiszen még el is játszották a beporzás folyamatát. A szakember kérdéseire azonnal kezek tucatjai lendültek a levegőbe, így nem véletlen, hogy a gyerekek aktivitását és felkészültségét megköszönte a vendég.

Tiszta és szeretetteljes iskola

– Nagyon örülök, hogy a hatodik állomás a Sugovica Sportiskola itt Baján. Rendkívüli módon jó érzéssel léptem be az iskolaudvarba, ahol egy nagyon tiszta és szeretetetteljes környezet fogadott. Csodás volt a mosoly, az odafigyelés a tanár kollégák arcán és igazgató úr is amilyen szeretettel fogadott! De a legnagyobb öröm a gyerekeknek a széles mosolya, érdeklődése volt, ami betöltötte szívemet. Jó volt itt lenni a gyerekek! – mondta Sipos gazda.