Az eheti múltidéző retró fotókból álló összeállításunkból kiemelnénk kettőt, melyek hosszú évtizedekre repítik vissza a nosztalgiázókat. Így láthatunk régi esküvőt és régi cséplést is. Egy harmadik felvétel pedig 1980-ban egy nagy szenzációt, egy hatalmas látogatottságú tiszthelyettes avatást örökített meg Kecskeméten, a Petőfi Sándor utcán.

A múltidéző retró fotók fiatalokat, időseket egyaránt nosztalgikus hangulatba hozhatnak

Fotó: Olvasói fotó

Egy fél tucat retró fotó a múltból

Tanári szoba

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna nagyon sok fotót őriz az Országos Nevelő Intézetben (ONI) eltöltött évekből. Ez a felvétel a hetvenes évek közepén készült a tanári szobában, amikor ő is ott élt (1973-77). A képen látható: Panza Eszter, Kovácsné Szabó Magdi néni , Bartháné Liza, Földesné Margit néni, Tóthné Zilahi-Sebess Zsuzsanna, Komonyi Ottilia, Buzsik Margitka és a végén Kima Miklósné Éva néni, olvasónk tanulószobájának vezetője.

Esküvő

Kecskemétről Facol Lajos szüleire emlékezne az esküvői fényképükkel. Fátyol Ferenc és Csorba Katalin 1943-ban esküdött meg Oromparton. Három gyermekük született, olvasónk és két leánytestvére. Fátyol nevet később Facolra változtatta.

Cséplés

Páhiról Andrássy Gyula fotóalbuma őrzi ezt az 1950-es években készült családi fényképét. Nagyszüleinek volt egy cséplőgépe az 1920-as évek végén, minden szegény ember hozzájuk járt Kiskőrös környékéről. Később ezt elvették, de sikerült egy kisebbet beszereznie édesapjának az 50-es években.

Megemlékezés

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi iskolás megemlékezést elevenítene fel ezzel a fotóval. A nyolcvanas években szeptember 29-én, a fegyveres erők napján a hősök előtt tisztelegtek az emlékműnél a tanulók.