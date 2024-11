A múltidéző fényképek között található egy nagyon érdekes. Az ágasi Marozsi dombról éppen leugró bátor fiatalembert kapta lencsevégre a fényképész több évtizeddel ezelőtt. A több mint 50 éves tablóképen pedig olyan tiszthelyettesek is láthatók, akik később Kecskeméten szolgáltak. A többi retrófotó is sokaknak elnyerheti tetszését, érdemes valamennyit megnézni.

A múltidéző retró fotók fiatalokat, időseket egyaránt nosztalgikus hangulatba hozhatnak

Fotó: Olvasói fotó

Múltidéző retrófotó

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Fotó: Olvasói fotó

Családi fotó

Kecskemétről Facol Lajos az 1950-es évekbe kalauzolja el az olvasókat. Jugoszláviában nőtt fel, ez a fénykép ott örökítette meg édesapja családját és a rokonokat, barátokat.

Fotó: Olvasói fotó

A nagy fogás

Soltról Suska János büszke édesapaként mutatja be ezt az 1995 körül készült felvételt. Fia, Gergely horgászsikerét örökítette meg a fénykép. Sajnos ma már ideje nem igazán engedi, hogy hódoljon a horgászatnak. Ez a fotó azonban nagyon kedves számukra.

Fotó: Olvasói fotó

Andrássy család

Páhiról Andrássy Gyula fotóalbumában található édesapja családi fényképe, melyen ő és édesanyjuk látható az 1930-as években Páhin. Andrássy Ferencné Balázs Teréz öt fia – Ferenc, István, Béla, Miklós és Imre – körében ül.

Fotó: Olvasói fotó

Góg és Csilu kutya

Kecskemétről Csordás Erzsébet 1967 nyarát idézi meg egy kutyás fotóval. Leányfalun járt családjával a nyári szünetben vendégségben. A felvételen ő, édesanyja, Csordásné Gigor Erzsébet, Némethné Nagy Hilda, valamint Góg kutya és Csilu kutya látható. Góg a család kutyája volt. Olvasónk nagyon imádta a négylábú barátját.

Fotó: Olvasói fotó

Tiszthelyettesek

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes tablófényképe a Magyar Néphadsereg Kilián György Repülőtiszti Iskola budaörsi kihelyezett hivatásos tiszthelyettesi tagozatán 1970-1972. között tanult híradószakaszának tablóképe. Többen Kecskeméten szolgáltak: Turáni Tibor, Farkas József, Kovács István, Bognár János (aki olvasónk unokatestvére volt), Sári László, Parti Gyula, Rácz Antal és Vajai István hivatásos tiszthelyettesek.