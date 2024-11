Varga-Bajusz Veronika az ünnepségen hangsúlyozta, hogy a Kiskunhalason működő rendészeti szakképzés országos szinten példaképként áll a hasonló képzések előtt. – Kivételes alkalom ez mindannyiunk számára, hiszen a jövő rendvédelmi szakemberei tesznek fogadalmat, elköteleződve egy olyan hivatás mellett, amely rendkívüli felelősséggel és odaadással jár – jelentette ki.

A rendészeti szakképzés diákjai esküt tettek a jeles napon

Fotó: Pozsgai Ákos

Az államtitkár azt is hozzátette, hogy a magyar szakképzés átalakítása 2020 óta számos területen segíti a jövő szakembereinek a felkészítését, így a rendészeti szakterületen is. – Célunk, hogy a hallgatók olyan gyakorlati tudással és erkölcsi értékkel vérteződjenek fel, amelyek azonnal alkalmazhatóak a munkájukban és amelyekkel hozzájárulnak egy biztonságosabb, összetartóbb társadalomhoz – mondta.

A rendészeti szakképzés egyre népszerűbb

Kiemelte tovább, hogy a teljes körűen átalakított szakképzési rendszer eredményei már most értékelhetők. Az elmúlt években nemcsak a jelentkezők száma emelkedett meg jelentősen, hanem a tanulmányi eredmények is folyamatosan javulnak, különösen a technikumokban, amelyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Varga-Bajusz Veronika elmondta, hogy a szakképzés megújításának fontos része az ösztöndíj-rendszer reformja is, az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanulót havi ösztöndíjjal támogat. A tanulmányaik előrehaladtával és a duális képzésben való részvétellel pedig már munkabér formájában is kaphatják ezt a támogatást. Ezen kívül a pályakezdési juttatás is segítséget jelent a fiataloknak a szakmai életútjuk elindításában, hiszen sikeres vizsgát követően akár 300 ezer forintot is igénybe vehetnek egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként.

Emlékeztetett, hogy a szakképzési rendszer eredményességét nemcsak a beiskolázási statisztikák, hanem a nemzetközi szakmai versenyeken elért kimagasló teljesítmények is igazolják. A magyar fiatalok az elmúlt években, Európa és a világ különböző versenyein sorra arany-, ezüst- és bronzérmekkel, kiválósági elismerésekkel jöttek haza, büszkén képviselve hazánkat – tette hozzá.