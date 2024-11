A fekete-fehér, a megsárgult és a színes régi fotó egyaránt megdobogtathatja a szívünket. Bács-Kiskun vármegyében élő Olvasóink örömmel osztják meg ezeket másokkal is. Például a mostani képek közül az egyik egy régi szüretet elevenít fel, de az iskolai kötelező munkát, melyekre ma is sokan emlékezhetnek még. A piarista gimnazistáknak is kijutott a szüretből. Szintén sokaknak lehet kedves egy régi Danuvia motorról készült felvétel is, mely ma már kincsnek számít.

Régi fotón egy Danuvia motor

Forrás: Olvasói fotó

Egy fél tucat régi fotó a múltból

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Osztálytalálkozó

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike szeretett férjére emlékezne ezzel a nyolcvanas évek közepi felvétellel. Tajti László (középen szürke öltönyben) általános iskolai osztálytalálkozóján készült a fénykép az öregdiákokról, többek között (jobbról) Csernus Istvánról. Jó kis közösség volt.

Iskolás szüret

Kecskemétről Farkas P. József két osztálytársára és a vidám diákmunkákra emlékezne ezzel az 1972-es felvétellel. A kecskeméti Piarista Gimnáziumba jártak, őszi diákmunkára abban az évben a Helvéciai Állami Gazdaság szőlőültetvényébe mentek. Jókat szórakoztak munka közben. A képen Dzsudzsák János és Kovács Győző látható.

Motorozás

Kecskemétről Facol Lajos már fiatalon is imádott motorozni, ez a szenvedélye mai napig kitart. Ezen a képen még csak felült a szomszéd Danuvia motorjára, később azonban meg is tanult motorozni. Nagyon kedveli ezt a régi fotót, kedves emlékeket ébreszt benne.

Kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi több évtizeddel ezelőtti iskolai kirándulás élményeit elevenítené fel. A pedagógusi pályán eltöltött több évtizede alatt rengeteg kiránduláson, táborban vett részt. A sok-sok kedves élményt, emléket ma is szívesen felidézi.