Pusker Júlia, a világhírű hegedűművész Kecskemét szülötte, kiváló tehetségének köszönhetően világszerte fellépett már, és Berlinben él. Hazajár családjához Kecskemétre. A közelmúltban édesapjával, Pusker Imrével közösen kápráztatta el a kecskeméti Wojtyla ház szegényeit gyönyörű játékával.

Pusker Júlia, világhírű hegedűművész Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

1714-es mesterhangszer

Akkor elmondta, jelenleg kölcsönhegedűn játszik. Most azonban olvasható a papageno.hu zenei honlapon, hogy a Londonban élő 87 éves Pauk György hegedűművész Pusker Júlia rendelkezésére bocsátja 1714-ben készült Massart-Stradivarius mesterhangszerét.

A kiváló mester

A papageno oldalon további részletek is megtudhatók. Pauk György a koncertezéstől 2007-ben vonult vissza, most pedig úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné, ha legendás hegedűje, amin egész életében játszott, továbbra is kihasználatlanul pihenne, ezért a Royal Academy of Music egykori magyar növendékének, Pusker Júliának ajánlja fel.

Pusker Júlia karrierje felfelé ível

Pusker Júlia közelmúltban többek között a Belga Nemzeti Zenekarral, a Budapesti Fesztiválzenekarral, a Brüsszeli Filharmonikusokkal, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, a Nemzeti Filharmonikusokkal és a London Mozart Players együttesével koncertezett.

Pusker Júliát az Európai Hangversenytermek Szervezete (ECHO) beválasztotta Rising Stars (Feltörekvő csillagok) elnevezésű sorozatába, melynek köszönhetően a 2023/24-es évadban Európa legrangosabb koncerttermeiben adhat szólóesteket.

Díjakban is bővelkedik a fiatal hegedűművész

Az Erzsébet Királyné Hegedűversenyen elért sikere mellett számos jelentős díjban részesült, többek között megkapta a neves Junior Prima Díjat és a Cziffra Fesztivál Díjat, amelyekkel Magyarország legjobb fiatal zenészeit ismerik el.

Legutóbbi felvételei között szerepel Eric Tanguy II. hegedűversenye a Jyväskylä Sinfonia zenekarral, Ville Matvejeff vezényletével az Ondine kiadónál, valamint Fejérvári Zoltánnal készített szólóalbuma ‘Schubert hegedűn’ címmel a Hungaroton kiadónál.

Pusker Júlia eddig egy 1690-es Matteo Goffriller hegedűn játszott, amit Michael Guttman Gyűjteményből kapott kölcsön.