A múlt heti csendesebb időszak után most bővelkedünk kecskeméti eseményekben. A programajánló kedvez gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, az irodalomtól a biblián és a játékokon át a művészetekig.

Programajánló: társasjáték is várja a kecskemétieket

Fotó: Shutterstock

Kiállítás az avarok életéről

November 8-án, pénteken 17 órakor Egy eltűnt nép nyomában – Az avarok élete a Duna–Tisza közén címmel nyílik tárlat a kecskeméti Cifrapalotában. Életre kel a Duna–Tisza közi avarság 6–9. századi történetét bemutató anyag. Most először mutatják be a több mint egy tucatnyi temető mellett, a kecskeméti Mercedes gyár építését megelőző ásatások során előkerült, az eddig feltárt avar települések közül a legnagyobb felületen megismert komplexumot is. A Cifrapalota tárlata december 14-éig tekinthető meg.

Mesedélután a rendrakásról

November 9-én, szombaton 15 órakor folytatódik a Túl az Óperencián című családi mesedélután a kecskeméti Katona József Könyvtárban, ahol újabb történetet ismerhetnek meg a gyerekek. A címe: Abrakadarba, máris kész! A mesedélután története segít a gyerekeket arra ösztönözni, hogy szívesen rakjanak rendet. A családok Rendekné Nyul Marianna könyvtáros várja.

A Szórakaténuszba is érdemes betérni

November 9-én, szombaton 10 órakor újra Lilla mesél a gyerekeknek. A Lilla mesék interaktív programot kézműves-foglalkozás teszi teljessé. Ugyanitt november 16-án, szombaton 10 és 17 óra között társasjátéknap lesz.

Katona József Emlékház története

November 11-én, hétfőn 15 órakor Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus előadásában idézi fel a kecskeméti Katona József kultusz egyik legfontosabb helyszínét, és az ott zajlott értékteremtő, hagyományőrző rendezvényeket a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban. Az esemény címe: Mesélő házak Kecskeméten – a Katona József Emlékház története és hagyományai. Az előadást követően lehetőség lesz hozzászólásokra az Emlékházhoz való kötődés témakörében.

Katona Józsefre emlékeznek

November 12-én, kedden 16 órakor Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus látogat el a Katona József Könyvtárba, ahol Katona József kecskeméti kortársairól tart egy előadást az érdeklődőknek.