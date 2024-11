Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat friss, izgalmas hírek nélkül. Cikkeinkben megírtuk, hogy átadták a Prima díjakat, megrendezték Baján a városi egészségnapot, illetve összefoglalónkban egy videót is láthatnak arról az égetőkemencéről, amelyet a halasi Rotary vásárolt.

Idén ők kapták a vármegyei Prima díjat

Fotó: Bús Csaba

Kiválók között a legkiválóbbak kapták a vármegyei Prima díjakat

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete tizenkilencedik alkalommal adta át a vármegyei Prima díjakat a Four Points by Sheraton hotelben tartott pénteki gálaesten. A kiválók között Idén az irodalom, a képzőművészet és a sport kategóriák győztesei vitték haza a Prima díjat. A kunszentmiklósi versvándort, Tóth Péter Lórántot, Ulrich Gábor kecskeméti képzőművészt és Suba Róbert kiskőrösi paralimpiai kajakozót illették a rangos elismeréssel.

A helyi termelőket és a közösséget is szolgálja az új szeremlei piac

Pénteken ünnepélyes keretek között adták át a település új közösségi terét. A szeremlei piac egy hely, ahol az üzlet és a közösség találkozik, hozzájárulva a falu életének fejlődéséhez és színesítéséhez.

Érméket formáz a neves numizmatikus, Leányfalusi Károly emléktáblája

Kecskeméten, a Ráday Múzeum ad helyet a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete kecskeméti csoportjának összejöveteleinek. Így ezen ódon falakon kapott helyet egykori vezetőjük, neves numizmatikai szakember, Leányfalusi Károly emléktáblája, melyet szombaton avattak fel.

Városi egészségnap: sokakat vonzottak a szűrővizsgálatok Baján

Városi egészségnap volt szombaton Baján, ahol sokan voltak kíváncsiak egészségi állapotuk felmérésére. Az enyhe őszi időjárás is kedvezett a nagysikerű városi egészségnap programjainak.

Égetőkemencét ajándékozott a halasi Rotary

A Bárka Integrált Szociális Intézmény kiskunhalasi központi székhelyén működő kerámiaműhely részére vásárolt másfél millió forintért égetőkemencét a Kiskunhalasi Rotary Club. Az égetőkemencét Bányai Gábor kormánybiztos, Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere és Szakál Aurél, a Kiskunhalasi Rotary Club soros elnöke adták át. Az új kemencének köszönhetően még több ellátott tud majd bekapcsolódni a kerámiakészítésbe.