A rendezvényen a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosok megismerkedhetnek a térség középiskoláival, így például a helyi Wattay intézménnyel is, ahol 12 féle szakmát lehet elsajátítani. Információink szerint aznap nyílt napot tart a középiskola, amelynek keretében a fiatal vendégek bepillanthatnak az iskola életébe, azaz bemehetnek az órákra is.

A Jövőd a tét! elnevezésű pályaválasztási kiállítást Kecskeméten is megrendezték idén

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A kiállítást a Bács- Kiskun Vármegyei Kormányhivatal rendezi. Mintegy 20 másik iskola is bemutatkozik a rendezvényen, és várhatóan egy tucat munkaadó is képviselteti magát. A szervezők abban bíznak, hogy több száz diák járja majd be a standokat a nap során.